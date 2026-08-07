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    Canciller apuesta a que Consulado de Chile en Caracas reactive sus operaciones en agosto

    El ministro Pérez Mackenna señaló que tras la formalización este miércoles de las relaciones consulares con Venezuela, el equipo de la oficina chilena ya se encuentra desplegado en la capital del país caribeño. Además, anunció un nuevo periplo por Asia, con visitas a China, Japón y Vietnam.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Canciller Francisco Pérez Mackenna.

    En el marco de la visita junto al Presidente José Antonio Kast a Colombia, para la asunción de Abelardo de la Espriella, el canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió a los avances en la reactivación de las relaciones consulares con Venezuela.

    En un punto de prensa en que acompañó al Mandatario en Cali, el titular de Relaciones Exteriores destacó la formalización de dicho proceso, este miércoles, con el intercambio de notas diplomáticas entre el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez; y el viceministro de América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez.

    Como parte de ese proceso destacó que el equipo de la oficina chilena ya se encuentra desplegado en la capital del país caribeño.

    “Formalizamos nuestras relaciones consulares con Venezuela y tenemos ya a nuestro equipo en Caracas desplegado”, señaló.

    La apuesta del canciller es que el Consulado de Chile en Caracas inicie sus operaciones durante agosto.

    “Nuestro director general consular está allá, ha llevado allá varias semanas y nuestra expectativa es que dentro del mes de agosto podamos ya estar operando con nuestro Consulado en Venezuela”, sostuvo.

    Visita a Brasil y nuevo despliegue por Asia

    En su alocución, Pérez Mackenna también se refirió a su reciente visita a Brasil, donde se desplegó con una intensa agenda diplomática y de comercio, en Brasilia y Sao Paulo.

    Sobre su paso por el gigante de Sudamérica, afirmó que: “Lo que les puedo contar también es que hubo mucho interés en Brasil por la Ley de Reconstrucción. De hecho, se aprobó estando nosotros allá y recibimos muchas preguntas, porque los brasileños son un importante inversionista en Chile y queremos seguir construyendo esa relación, que es una relación excelente”.

    El secretario de Estado también anunció un nuevo despliegue por Asia, con visitas a China, Japón y Vietnam.

    “No vamos a descansar hasta que logremos traer a Chile trabajo de buena calidad. Así que en eso estamos, trabajando para ustedes”, cerró.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaCancilleríaVenezuelaRelaciones consularesJosé Antonio Kast

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