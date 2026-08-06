“Recién ahora”: PC emite declaración con duro cuestionamiento a Kast y su plan de seguridad

Mediante una declaración pública compartida en el WhatsApp de difusión de la colectividad, el Partido Comunista (PC) cuestionó en duros términos al Presidente José Antonio Kast y el plan de seguridad anunciado recientemente.

En el escrito, la colectividad de la hoz y el martillo señala que si en el Ejecutivo existiera una voluntad cierta de avanzar en seguridad, “habría impulsado la apertura del debate legislativo sobre levantamiento del secreto bancario y una inversión decidida en la modernización de las policías y de las instituciones encargadas de la persecución penal”.

En esa misma línea, apunta que en cambio, una de sus primeras decisiones fue intentar recortar en un 3% el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, y que “recién ahora, tras cinco meses de gestión, presenta un primer esbozo de plan en esta materia”.

Sobre la agenda anunciada, el PC advierte que la seguridad no puede convertirse en “una excusa para confundir el crimen organizado con la protesta social”, ni para “transformar derechos sociales en beneficios que el gobierno pueda entregar o retirar según su conveniencia”.

“La gratuidad en la educación, las pensiones y los subsidios habitacionales no son favores presidenciales, son derechos conquistados”, recalca.

En referencia a la reforma constitucional que busca impulsar La Moneda para permitir estados de excepción en barrios, el partido de oposición señala que antes “debe presentar el contenido preciso de su propuesta, explicar qué problema concreto busca resolver, entregar evidencia sobre su efectividad y establecer garantías claras que impidan la arbitrariedad y la discriminación”.

En la declaración, además, se apunta directamente al Mandatario, al señalar que “José Antonio Kast se preparó durante doce años para llegar a la presidencia y al momento de gobernar, no ha sido capaz de presentar un programa real para impulsar el crecimiento, el empleo y la seguridad”.

“Chile no puede seguir viviendo de la esperanza ni de las expectativas”, enfatizan.

El PC, por otra parte, en el escrito de declara como una oposición abierta al diálogo y refuerza su convicción de actuar con firmeza contra el crimen organizado, proteger a las víctimas, respaldar el trabajo de las instituciones y resguardar los derechos humanos y las garantías de las personas.

“Chile necesita seguridad con resultados, no una nueva disputa ideológica construida sobre el miedo. Como hemos señalado: los delincuentes deben perder su impunidad; los ciudadanos no deben perder sus derechos”, dice el texto.