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    Daniela Ortega y Gustavo Gómez le dan el oro a Chile en el tenis de mesa de los Juegos Suramericanos 2026

    Los chilenos vencieron en cinco sets a la dupla brasileña compuesta por Guilherme Teodoro y Giulia Takahashi.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Santiago Bahamonde, Team Chile.

    Este martes el Team Chile superó la barrera de las 100 medallas. En el término de la jornada, el tenis de mesa le brindó al país una nueva medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

    La dupla compuesta por Daniela Ortega y Gustavo Gómez se impuso en un emocionante partido a los brasileños Guilherme Teodoro y Giulia Takahashi, en la final del dobles mixto.

    El duelo se definió en cinco sets y los nacionales comenzaron perdiendo por 8-11 y 5-11 los primeros dos. Pero Ortega y Gómez reaccionaron: en el tercero vencieron por 11-6, en el cuarto por 11-5 y en el definitivo también repitieron el 11-5 a favor para subirse a lo más alto del podio.

    Foto: Santiago Bahamonde, Team Chile

    Con el metal ya colgado en el pecho, Gustavo Gómez reconoció que tuvo una jornada compleja, ya que disputó esta final minutos después de perder en el singles: “Hoy fue bastante duro, antes de la final tuve que jugar mi partido individual. Empecé un poco ido, pero me pude volver a meter en el juego. Daniela siempre estuvo ahí, pendiente de todo y me ayudó. 2-0 perdiendo y remontar, es épico”.

    Por su parte, Daniela Ortega también destacó la reacción que tuvieron: “Es complejo darlo vuelta, es una final, el Gustavo venía de perder su single. Estuvimos luchando cada punto, era como que siempre pensamos que lo íbamos a dar vuelta. Empezamos mal, pero esto de conocernos tanto, hizo que pudiéramos ganar”.

    102 medallas

    Con este éxito, al Team Chile alcanzar 102 medallas en esta edición: 31 de oro, 34 de plata y 37 de bronce, metales que ubican a la representación nacional en el quinto lugar de la tabla.

    Cabe destacar que este martes, además del festejo del equipo mixto del tenis de mesa, la ciclista Daniela Colilef, la escaladora Martina Tapia y la saltadora Javiera Musalem obtuvieron medallas de plata en sus respectivas disciplinas.

    Colilef alcanzó el segundo lugar en la prueba de velocidad del ciclismo, donde fue superada en las dos carreras por la colombiana Stefany Cuadrado. Anteriormente, la chilena se había impuesto a su compatriota Paula Molina.

    Por su parte, la escaladora Martina “Tocha” Castro se quedó con el subcampeonato en el boulder. La especialista computó 69,4 puntos en los cuatro bloques y solo fue superada por Anja Kohler. Por su parte, Muykuay Silva fue sexta.

    En tanto, en su estreno en megaeventos, la saltadora Javiera Musalem se colgó la plata con una sólida actuación en el salto de longitud. La debutante saltó 6,32 metros, solo un poco menos que la paraguaya Nathaliee Aranda (6,48 metros).

    Más sobre:PolideportivoTenis de mesaDaniela OrtegaGustavo GómezJuegos SuramericanosTeam Chile

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