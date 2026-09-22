A un paso del récord: Martina Weil arrasa en su serie y avanza a la final de los 400 metros en los Juegos Suramericanos

Después de su gran actuación en la final de los 400 metros del World Athletics Ultimate Championship, Martina Weil volvió a las pistas en los Juegos Suramericanos, donde es la gran favorita para quedarse con la medalla de oro y romper el récord en la competencia que estableció su madre Ximena Restrepo en Valencia 1994 (51″31).

Tal como vaticinaban las predicciones, la atleta nacional se impuso con mucha facilidad en las semifinales, en una carrera que dominó de principio a fin y en la que no se desgastó más de la cuenta. Aun así, estuvo muy cerca de romper el récord suramericano, pues terminó con un tiempo de 51″39, superando por 1″70 a la argentina Megan Powell.

En el segundo heat, el tiempo más destacado fue de la colombiana Lina Licona, quien registró 53″36, resultado que ratifica el favoritismo de Weil, quien puede romper el récord de su madre en la final de este miércoles, a las 19.05 horas.

Kouyoumdjian clasifica

En la misma prueba de 400 metros, pero masculina, Martín Kouyoumdjian finalizó en la cuarta posición de su serie, con un tiempo de 46″64, detrás del argentino Elian Larregina, el venezolano Javier Gómez y el brasileño Matheus Lima.

Y si bien remató lejos de los líderes, gracias a su registro logró meterse en la final, pues en el otro heat los tiempos fueron más lentos. De hecho, clasifican los primeros tres de cada serie y los otros dos cupos restantes acceden por sus tiempos, lo que precisamente sucedió con el velocista nacional.