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    A tres años del escándalo de Santiago 2023: el reencuentro de Martina Weil y Berdine Castillo en los Odesur

    Ambas atletas coincidirán en Santa Fe, donde figuran inscritas en la 4x400 femenina, justamente la misma prueba que desató el conflicto en los Panamericanos. Hoy, eso sí, el ambiente es distinto.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay

    Este martes comenzaron las pruebas de atletismo en los Juegos Suramericanos, una disciplina donde el Team Chile aparece dentro de los favoritos para imponerse en las distintas pruebas. También asoma la posibilidad de ver nuevamente juntas en una pista a Martina Weil y Berdine Castillo, después del escándalo de Santiago 2023 que involucró al equipo de la 4x400 femenina y a Ximena Restrepo, madre de Weil y vicepresidenta de World Athletics.

    La situación ocurrió después de que Berdine Castillo y Poulette Cardoch acusaran ser marginadas a última hora de la posta, afirmando que Restrepo estuvo involucrada en la determinación y acusando una serie de conductas indebidas de parte de la autoridad en cuestión.

    “Entre las personas que se presentaron en la pista estuvo la vicepresidenta de World Athletics, Sra. Ximena Restrepo, quien sin considerar el peso simbólico de su presencia y de sus palabras, gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo”, había acusado Castillo, dando inicio a una larga investigación que terminó con una amonestación de la Comisión de Ética contra Restrepo y el jefe técnico Marcelo Gajardo, que luego fue anulada por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo.

    Weil, en un comienzo, intentó solidarizar con sus compañeras. “Demasiado triste porque estos juegos se hayan terminado de esta manera para el atletismo… Berdine y Poli, no saben la pena que me da que esta experiencia que debería haber sido tan increíble fuese así. Perdón por no haber estado ahí para ustedes como necesitaban que lo estuviese”, dijo.

    “Fue la peor experiencia que he tenido en mi vida. En un momento dije ‘me cagaron los Panamericanos’. Llegamos a la pista, anuncian al equipo y la cosa se empieza a descontrolar. Quedamos en shock de la gente externa que empezó a llegar. Empezaron a pelear, entrenadores, dirigentes de la federación, otros atletas...”, continuó.

    “Me acerqué al jefe técnico de la federación y le dije que se fueran a pelear a otro lado. ‘Váyanse a pelear a otro lado’, les dije. Llegó mi mamá como mi entrenadora y me vio mal, con los ojos hinchados y me dice ‘qué pasó’, le conté, que los titulares, que la nómina... En ese momento me desenchufé de la situación”, cerró.

    Incluso, la polémica continuó en los Tribunales de Justicia, pero finalmente el asunto de cerró sin mayores sanciones y con un quiebre profundo en el atletismo nacional.

    “Relación muy respetuosa”

    Casi tres años después y con las aguas más tranquilas, ambas atletas aparecían inscritas en dos pruebas en una primera instancia: la 4x400 damas y la 4x400 mixta. En esta última, eso sí, las atletas no coincidirán, pues los corredores que participarán serán Martín Zavala, Elisa Aguado, Martín Kouyoumdjian y Martina Weil.

    En tanto, en la 4x400 se espera hasta última hora. “La 4x400 damas es una prueba que está tentativamente inscrita, pero que como equipo no sabemos si vamos a correr debido al desgaste que tendrán todas las niñas a lo largo del evento. Esa posta la vamos a analizar hasta el final”, explica Felipe de la Fuente, gerente técnico de la Federación Atlética de Chile.

    Con respecto a cómo ha sido la convivencia de las deportistas en Argentina, el personero destaca el ambiente que hoy reina. “Desconozco si ha habido alguna conversación más profunda sobre lo que ocurrió en los Juegos Panamericanos entre Berdine y Martina, pero acá en la villa hay una relación muy respetuosa entre ambas como integrantes del equipo que nos representará en los Juegos Suramericanos”, valora.

    El récord de Restrepo

    En lo netamente deportivo, Martina Weil atraviesa por un gran momento debido a sus grandes actuaciones en los 400 metros, prueba que también correrá y donde busca quitarle el récord de los Juegos Suramericanos a su madre, quien alcanzó un tiempo de 51″31 en la edición de Valencia, Venezuela, en 1994.

    En ese sentido, la también hija de Gert Weil tiene grandes posibilidades de superar ese registro, tomando en cuenta que hace solo 10 días la velocista nacional culminó en el quinto lugar en la final de los 400 metros del World Athletics Ultimate Championship, con una marca de 50″00.

    Por su parte, Berdine Castillo intentará volver a brillar en los 800 metros, prueba en la que consiguió el oro en el Iberoamericano de Cuiabá en 2024. Además, en esa oportunidad, alcanzó la mejor marca de su carrera, con 2′00″84. Mientras que, en esta temporada, su registro más destacado es de 2′02″21.

    Más sobre:AtletismoLa Tercera PM4x100Martina WeilBerdine CastilloJuegos SuramericanosSantiago 2023OdesurJuegos Panamericanos

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