Trump insta a países a abandonar la Corte Penal Internacional y amenaza con “aniquilar a Irán”

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su discurso ante la Asamblea General alabando su gestión y enumerando lo que describió como los logros más destacados de su segundo mandato como presidente, para luego pasar a atacar a la Corte Penal Internacional en términos virulentos, describiéndola como una institución “rebelde” y “fuera de control”, por lo que hizo un llamado a abandonarla.

“Hago un llamado a todas las naciones miembros de la CPI para que renuncien oficialmente de inmediato a esta institución deshonesta”, declaró.

Sus declaraciones se producen mientras su administración prepara sanciones contra el tribunal, las que planea anunciar próximamente. Con sede en La Haya, Países Bajos, el tribunal juzga crímenes de guerra y genocidio en todo el mundo. Estados Unidos nunca ha sido miembro, pero muchos de sus aliados tradicionales sí lo son.

La administración Trump no ha ocultado su desdén por el tribunal y ha trabajado para socavarlo. Los funcionarios estadounidenses quieren que el tribunal retire las órdenes de arresto contra los líderes israelíes, así como una investigación anterior sobre las tropas estadounidenses en Afganistán.

El mandatario también señaló en su alocución que utilizarán su “poderío militar sin parangón” para proteger los intereses vitales de Estados Unidos.

Por otro lado, Trump presentó las acciones de su administración en Venezuela como una gran victoria y como una posible advertencia para otros. “Nuestras acciones en Venezuela demuestran que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental, y si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin parangón para salvaguardar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”, afirmó.

Durante su extenso discurso sobre Irán, Trump afirmó que tenía que elegir entre la guerra o la paz con ese país.

“Tengo que tomar una decisión importante. ¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que fue antes?”, dijo.

“¿O acaso aniquilo a la República Islámica rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo? ¿O los conduzco al infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza futura o de generaciones venideras?”, indicó.

Afirmó que creía que se llegaría a un acuerdo después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, tal como informamos hace poco. Además, reiteró que nunca permitirá que Irán tenga un arma nuclear, lo que provocó un breve aplauso.

“Eran los matones de Medio Oriente, pero ya no lo son”, dijo Trump refiriéndose a Irán.

“Hago un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros en la imposición del aislamiento económico total de Irán hasta que detenga sus ataques contra el transporte marítimo comercial, renuncie a sus ambiciones nucleares y cese su apoyo al terrorismo”.

Como ya mencionamos, los líderes están inquietos por seis meses de guerra entre las fuerzas estadounidenses y un Irán envalentonado, la creciente inestabilidad regional y una amenaza nuclear que no ha desaparecido a pesar de sus afirmaciones.

Mientras Trump pronunciaba su discurso, decenas de manifestantes antigubernamentales iraníes se congregaron frente a la sede de la ONU; algunos de ellos portaban pancartas que pedían libertad y democracia y denunciaban la dictadura.

Trump pasó a hablar sobre la guerra de Rusia en Ucrania. “Estamos trabajando muy de cerca con los líderes de Rusia y Ucrania, y lo lograremos”, dijo. “Creo que sucederá más rápido de lo que la gente imagina”.

En ocasiones, Trump se ha mostrado frustrado por no haber podido negociar el fin de la guerra, un objetivo que declaró prioritario cuando comenzó su segundo mandato en enero del año pasado.