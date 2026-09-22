SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump insta a países a abandonar la Corte Penal Internacional y amenaza con “aniquilar a Irán”

    El Presidente, en su discurso ante la Asamblea General, también hizo un llamado a los países a aislar económicamente a la República Islámica.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes

    El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su discurso ante la Asamblea General alabando su gestión y enumerando lo que describió como los logros más destacados de su segundo mandato como presidente, para luego pasar a atacar a la Corte Penal Internacional en términos virulentos, describiéndola como una institución “rebelde” y “fuera de control”, por lo que hizo un llamado a abandonarla.

    “Hago un llamado a todas las naciones miembros de la CPI para que renuncien oficialmente de inmediato a esta institución deshonesta”, declaró.

    Sus declaraciones se producen mientras su administración prepara sanciones contra el tribunal, las que planea anunciar próximamente. Con sede en La Haya, Países Bajos, el tribunal juzga crímenes de guerra y genocidio en todo el mundo. Estados Unidos nunca ha sido miembro, pero muchos de sus aliados tradicionales sí lo son.

    La administración Trump no ha ocultado su desdén por el tribunal y ha trabajado para socavarlo. Los funcionarios estadounidenses quieren que el tribunal retire las órdenes de arresto contra los líderes israelíes, así como una investigación anterior sobre las tropas estadounidenses en Afganistán.

    El mandatario también señaló en su alocución que utilizarán su “poderío militar sin parangón” para proteger los intereses vitales de Estados Unidos.

    Por otro lado, Trump presentó las acciones de su administración en Venezuela como una gran victoria y como una posible advertencia para otros. “Nuestras acciones en Venezuela demuestran que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental, y si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin parangón para salvaguardar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”, afirmó.

    Durante su extenso discurso sobre Irán, Trump afirmó que tenía que elegir entre la guerra o la paz con ese país.

    “Tengo que tomar una decisión importante. ¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que fue antes?”, dijo.

    “¿O acaso aniquilo a la República Islámica rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo? ¿O los conduzco al infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza futura o de generaciones venideras?”, indicó.

    Afirmó que creía que se llegaría a un acuerdo después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, tal como informamos hace poco. Además, reiteró que nunca permitirá que Irán tenga un arma nuclear, lo que provocó un breve aplauso.

    “Eran los matones de Medio Oriente, pero ya no lo son”, dijo Trump refiriéndose a Irán.

    “Hago un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros en la imposición del aislamiento económico total de Irán hasta que detenga sus ataques contra el transporte marítimo comercial, renuncie a sus ambiciones nucleares y cese su apoyo al terrorismo”.

    Como ya mencionamos, los líderes están inquietos por seis meses de guerra entre las fuerzas estadounidenses y un Irán envalentonado, la creciente inestabilidad regional y una amenaza nuclear que no ha desaparecido a pesar de sus afirmaciones.

    Mientras Trump pronunciaba su discurso, decenas de manifestantes antigubernamentales iraníes se congregaron frente a la sede de la ONU; algunos de ellos portaban pancartas que pedían libertad y democracia y denunciaban la dictadura.

    Trump pasó a hablar sobre la guerra de Rusia en Ucrania. “Estamos trabajando muy de cerca con los líderes de Rusia y Ucrania, y lo lograremos”, dijo. “Creo que sucederá más rápido de lo que la gente imagina”.

    En ocasiones, Trump se ha mostrado frustrado por no haber podido negociar el fin de la guerra, un objetivo que declaró prioritario cuando comenzó su segundo mandato en enero del año pasado.

    Más sobre:ONUAsamblea GeneralEstados UnidosDonald TrumpIránCPI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller Pérez Mackenna insiste en que el Escudo de las Américas: “No tiene nada que ver con el uso de las fuerzas militares”

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Chomali por listas de espera: “Yo no esperaba que disminuyeran, lo que yo espero es que disminuyan los tiempos”

    Alcaldes Iglesias y White piden celeridad en ley corta de seguridad municipal: “El Senado la está haciendo eterna”

    Gobierno asegura que insistirá en el Senado con reforma para ampliar plazo de detención para una expulsión administrativa

    Cámara de Diputados aprueba ley antibarricadas 2.0 y proyecto pasa a tramitación en el Senado

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    2.
    Rusia asegura que garantizará la seguridad de Zelensky si viaja a Moscú para reunirse con Putin

    Rusia asegura que garantizará la seguridad de Zelensky si viaja a Moscú para reunirse con Putin

    3.
    Japón reclama una reforma urgente de la ONU y apunta al Consejo de Seguridad por presentar una “fatiga institucional”

    Japón reclama una reforma urgente de la ONU y apunta al Consejo de Seguridad por presentar una “fatiga institucional”

    4.
    El Chaltén, el pueblo patagónico en Argentina que podría sufrir la misma catástrofe que Nepal

    El Chaltén, el pueblo patagónico en Argentina que podría sufrir la misma catástrofe que Nepal

    5.
    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    6.
    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Canciller Pérez Mackenna insiste en que el Escudo de las Américas: “No tiene nada que ver con el uso de las fuerzas militares”
    Chile

    Canciller Pérez Mackenna insiste en que el Escudo de las Américas: “No tiene nada que ver con el uso de las fuerzas militares”

    Chomali por listas de espera: “Yo no esperaba que disminuyeran, lo que yo espero es que disminuyan los tiempos”

    Alcaldes Iglesias y White piden celeridad en ley corta de seguridad municipal: “El Senado la está haciendo eterna”

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo
    Negocios

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo

    “Las máquinas no tienen espíritu”: cómo funcionan los algoritmos en la bolsa que reveló una sanción de la CMF

    Rebaja de tarifas del TAG: CPI estima que “el Estado se expone a endeudamiento entre US$600 y US$800 millones al año”

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas
    Tendencias

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Científicos chilenos descubren cómo desarmar un ARN clave en células tumorales de estómago y mama

    Cheque por oro y beca Proddar hasta por cuatro años: los millones que aseguran los deportistas por brillar en los Odesur
    El Deportivo

    Cheque por oro y beca Proddar hasta por cuatro años: los millones que aseguran los deportistas por brillar en los Odesur

    El campeonato de rugby de la ARUSA entra en la recta final para definir al campeón

    Jesús Martínez le entrega el primer oro del día al Team Chile en los Juegos Suramericanos y el ciclismo suma plata

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial
    Tecnología

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Operación primavera: cómo pedirle a la IA que te ayude a organizar el cambio de estación

    Cristián Campos: “Por pudor o por prejuicios, la gente se alejó de mí, pero las relaciones se han ido normalizando”
    Cultura y entretención

    Cristián Campos: “Por pudor o por prejuicios, la gente se alejó de mí, pero las relaciones se han ido normalizando”

    FICValdivia 2026 confirma las nuevas películas de Hong Sang-soo, Radu Jude y María Aparicio

    Cómo un fracaso en el Festival de Viña cambió la relación de Daniel Muñoz y la música: “Todo empezó con esa derrota”

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU
    Mundo

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul
    Paula

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes