Andrés Lyon deja la gerencia general de la salmonera Australis y asume en el directorio

La salmonera Australis, controlada por la empresa china Joyvio, dio a conocer importantes cambios en el directorio y su administración. Australis Seafoods informó este martes que Andrés Lyon, quien desde junio de 2022 se desempeñaba como gerente general de la Australis Seafoods, dejó ese cargo y asumió como director de la empresa y como CEO de Food Investment SpA, la matriz de Australis Seafoods en Chile.

El directorio nombró a Ignacio Bravo, hasta ayer gerente de Farming, como nuevo gerente general de Australis Seafoods S.A. “Los nombramientos fueron adoptados por los accionistas de la matriz y aprobados por el directorio de Australis Seafoods. Ambos responden a un ajuste en la estructura de alta dirección que separa con mayor precisión la conducción estratégica del grupo en Chile de la gestión operativa de la salmonicultora”, dijo la empresa en un comunicado.

El grupo añadió que desde su nuevo cargo de CEO de Food Investment SpA y en su calidad de director de Australis Seafoods, Andrés Lyon conducirá los proyectos de importancia estratégica del grupo en Chile: planes de inversión y desarrollo de mediano y largo plazo, construcción de alianzas y la relación con el accionista.

Lyon ejercía hasta ahora la gerencia general de la salmonicultora, donde condujo el proceso de ajuste operacional y de regularización ambiental de los últimos tres años, añade el comunicado.

Lyon, sin embargo, ya estaba ligado a Food Investment desde 2022. Según las escrituras públicas de la empresa, Food Investment fue creada como sociedad por acciones (SpA) el 24 de diciembre de 2018 y es administrada por otra sociedad similar: Fresh Investment SpA., la que designa desde entonces a su administradora y apoderados. Lyon es apoderado clase A de Food Investment desde el 16 diciembre de 2022, posición que ha ocupado ininterrumpidamente. Según la última designación de poderes disponible, de enero de 2026, Lyon es apoderado junto a Chunyan Qiu, Xiaohui Wang y Fangyi Wan. Esta última tiene la condición de administradora de Food Investment

Por su parte, Ignacio Bravo, actual gerente de Farming, es ingeniero civil con más de 10 años de trayectoria en Australis Seafoods, y en su nuevo cargo de gerente general de la compañía, será responsable de la gestión integral de la Australis Seafoods, coordinando las distintas áreas operativas y funcionales y será es nuevo responsable de la ejecución del Plan de Gestión y Desarrollo, precisó la empresa.

La nueva posición

El presidente del directorio de Australis Seafoods, Yonggun Huang, señaló que “el grupo controlador ha decidido promover a Andrés Lyon a una posición estratégica y más cercana al accionista. Él conoce en profundidad a esta compañía y al grupo Joyvio Food, y su dedicación completa a los proyectos estratégicos es lo que esta nueva etapa de crecimiento requiere. Y la operación diaria de Australis Seafoods queda en manos de Ignacio Bravo, un ejecutivo que conoce la empresa desde adentro y en quien confiamos plenamente”.

Para 2026 la compañía proyecta una cosecha de entre 52 mil y 54 mil toneladas, distribuida entre las regiones de Magallanes y Aysén, y espera resultados operacionales positivos.