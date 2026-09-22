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    Nacional

    Guardia de seguridad recibe dos disparos en mall de Talca tras intentar impedir asalto en sucursal bancaria

    La víctima de los disparos fue trasladada al Hospital Regional de Talca. El atacante todavía se encuentra prófugo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Fiscalía Maule

    Un guardia de seguridad del Mall Plaza Maule, en la comuna de Talca, resultó herido de gravedad tras intervenir en un asalto a un hombre que realizaba un depósito de dinero en un banco.

    La víctima del asalto inicial se trataba de un hombre de 72 años, que llegó al lugar con la intención de depositar 500 mil pesos. En aquella circunstancia, un sujeto premunido con un arma de fuego se acercó para robarle.

    “Este hecho fue presenciado por un guardia de seguridad. El guardia se acerca al individuo y lo logra reducir. En ese intertanto es que el agresor propina dos impactos balísticos en el cuerpo del guardia y huye del lugar”, detalló el coronel de Carabineros Miguel Ochoa, prefecto de Talca.

    Según detalló Ochoa, el guardia de seguridad fue trasladado para recibir atención médica en el Hospital Regional de Talca.

    Mientras tanto, continúan las diligencias policiales para dar con el paradero del atacante. Desde el Ministerio Público llamó a colaborar con las diligencias a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Más sobre:PolicialTalcaMauleMallAsaltoCarabinerosFiscalíaECOH

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