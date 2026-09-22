Pedropiedra abrirá el show de Robbie Williams en Chile

La banda británica The Lottery Winners y el reconocido cantautor nacional Pedropiedra serán los encargados de encender la previa del esperado concierto de Robbie Williams en Chile este domingo 27 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Con una propuesta que entrelaza el arrollador presente del cuarteto inglés —tras acompañar al astro pop en su gira europea— y la versatilidad de uno de los nombres insignes del pop chileno contemporáneo, la cita promete una jornada completa de himnos y celebración.

La agrupación llega en el mejor momento de su carrera, respaldada por dos álbumes consecutivos en el #1 del UK Official Charts: Anxiety Replacement Therapy (2023) y KOKO (2025). A esto se suman colaboraciones con figuras de renombre como Boy George, Shaun Ryder, Chad Kroeger y Frank Turner, además de una fuerte rotación en cadenas como BBC Radio, Virgin Radio y MTV.

Con un show contundente, el cuarteto arriba a Santiago con una trayectoria en vivo que incluye conciertos agotados en recintos icónicos como el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres, el O2 Apollo de Manchester y tres noches en el Manchester Academy. Han sido teloneros de figuras como Noel Gallagher, Morrissey, Avril Lavigne y Tom Jones, además de participar en festivales de como Pinkpop, SXSW (Austin y Sídney) y Glastonbury, donde rompieron un récord al ofrecer seis presentaciones en una sola edición.

Consagrado como una de las figuras esenciales y más versátiles de la música chilena contemporánea, Pedropiedra cuenta con una destacada carrera como solista y prolífico colaborador en emblemáticos proyectos del rock y la cultura pop nacional. Con seis producciones discográficas bajo el brazo y una inconfundible identidad que transita entre el pop melódico, el funk, el rock y el hip hop, el cantautor llega con su banda en vivo para repasar una batería de éxitos transversales en la previa del esperado retorno del astro británico.

Robbie Williams regresa a Santiago en menos de una semana con un esperado concierto que traerá su nueva era musical este 27 de septiembre en el estadio Bicentenario de La Florida. El artista británico ofrecerá un espectáculo que combina su inconfundible energía con los sonidos que definen a BRITPOP, su más reciente lanzamiento de estudio.

Robbie consiguió su decimosexto álbum número 1 en el Reino Unido en enero de 2026 con BRITPOP, rompiendo así el récord histórico del artista con más álbumes número 1 en el Reino Unido. Robbie ya ostentaba el récord como solista con más álbumes número 1 en el Reino Unido y, con este increíble logro, ahora rompe el récord de la mayor cantidad de álbumes número 1 en el Reino Unido para cualquier artista.

El disco, el decimotercer álbum de estudio de Robbie, incluye los sencillos «Rocket», «Spies», «Human», «Pretty Face» y «All My Life». Entre los artistas que aparecen en el álbum se encuentran Chris Martin de Coldplay, Gaz Coombes (Supergrass), la leyenda de Black Sabbath Tony Iommi, el dúo pop mexicano Jesse & Joy y Gary Barlow.

Robbie se subió al escenario el verano pasado para la gira de estadios BRITPOP, actuando por todo el Reino Unido y Europa ante más de 250.000 personas solo en el Reino Unido y 1,2 millones de personas durante toda la gira.

La aclamada gira de estadios BRITPOP del año pasado en el Reino Unido recibió excelentes críticas. The Times (5*) describió el espectáculo como una “actuación magistral”, mientras que The Guardian (4*) calificó a Robbie como el “Rey del Entretenimiento”. The Standard (4*) dijo que “el showman no decepciona”, Rolling Stone UK (4*) lo calificó como “uno de los conciertos en estadios más emocionantes del año”, y el Daily Express (5*) dijo: “El Rey del Entretenimiento le dio a su público lo que quería: éxitos, y muchos. Cada canción de la lista cuidadosamente seleccionada fue un éxito total”.

En los shows, Robbie, quien ha vendido 90 millones de álbumes en todo el mundo, interpretó temas de BRITPOP junto con una variedad de éxitos de toda su carrera, incluidos “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong”, “She’s The One”, “Feel” y “Angels”.