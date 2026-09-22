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    Nacional

    Gabriel Silber ante su formalización por la trama bielorrusa: “No hay hechos relevantes nuevos”

    El abogado aseguró que él decidió "colaborar desde el día uno con la justicia, cosa que se mantiene inalterable”.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce
    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Por eventuales delitos de soborno y lavado de activos, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, solicitó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago formalizar al exdiputado de la Democracia Cristiana (DC) Gabriel Silber, en la denominada trama bielorrusa.

    Wittwer conduce la indagatoria junto al fiscal Marco Muñoz y Andreas Kusch, siendo este último el persecutor que compareció ante el tribunal.

    Este martes, antes de la audiencia, en la que además se debía efectuar la reformalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y otros imputados en el caso, Silber sostuvo un breve diálogo con la prensa en el Centro de Justicia.

    “Va a ser una jornada tranquila, no hay hechos relevantes nuevos que nosotros conozcamos que puedan sorprendernos. Así que esperamos, obviamente, como lo hemos hecho del día uno, seguir colaborando con la justicia hasta el total esclarecimiento de los hechos”, manifestó el abogado.

    Silber era socio de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos en la representación del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en su disputa con Codelco.

    La indagatoria plantea que los abogados ganaron esa disputa sobornando a Vivanco para que ella los favoreciera en el máximo tribunal.

    Silber afirmó en que él ha colaborado para desenredar la trama ante el Ministerio Público.

    En esa línea, defendió su “decisión de colaborar desde el día uno con la justicia, cosa que se mantiene inalterable”.

    “Como comprenderán, justamente en esa responsabilidad de colaboración, tengo muchas restricciones respecto a la información que pueda entregar”, comentó.

    El abogado recalcó que en cuanto a las acciones que se le estarían imputando “no hay nada nuevo, efectivamente, que no esté en la carpeta”.

    Más sobre:Trama bielorrusaCaso AudioGabriel SilberJudicialCarmen Gloria WittwerFiscalía de Los LagosÁngela VivancoAndreas KuschMarco MuñozCodelcoBelaz Movitec

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