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    Von Appen plantea como urgencia que el gobierno presente “muy pronto” las medidas para bajar el desempleo

    "La prioridad, a mi manera de ver, tiene que ser reactivar el empleo", dijo el aspirante a la presidencia de la CPC, Richard Von Appen.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    El presidente de Ultramar y aspirante a presidir la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Richard Von Appen, estimó que el foco del gobierno del Presidente José Antonio Kast debe estar en la situación del empleo.

    Según el último dato del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo se ubica en 9,5%, el nivel más alto desde mediados del 2021.

    “La prioridad, a mi manera de ver, tiene que ser reactivar el empleo”, dijo el también expresidente de la Sofofa en conversación con Radio Infinita.

    En esa línea, el empresario dijo que espera que las medidas para bajar la tasa de desempleo “salgan muy pronto”.

    “La ortodoxia está muy bien para ordenar las cuentas, pero acá hay un tema, a mi manera de ver, prioritario, que es el drama humano que estamos teniendo hoy día con el desempleo”, agregó.

    De esta forma, Von Appen reiteró que “lo que es urgente hoy día es que tenemos que reactivar el empleo”.

    “Esta es la base para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida personal. Y creo que las medidas que se están tomando van en la dirección correcta. Lo único que es muy duro es que hay un desacople entre la economía y la creación de empleo, y esto va a tomar tiempo”, agregó.

    Respecto al manejo del gobierno ante la caída de su aprobación y promesas de mejorar la situación en materia de seguridad y economía, el empresario estimó que el Ejecutivo debió “explicar” su agenda de mejor manera.

    “Cuando uno lleva tantos años no siendo prolijo en llevar bien las cosas y manejar la economía, estos ajustes son duros. Es decir, lo que está haciendo el gobierno ahora es durísimo, porque tiene un impacto social muy grande”, comentó.

    Agenda para la CPC

    Ante este contexto y de cara a su candidatura para el CPC, Von Appen también planteó la necesidad de una agenda de país de largo plazo y que sea compartida por los mayores sectores posibles. “La política no engancha con esto”, sostuvo.

    “Tenemos que tener una discusión abierta, franca y una mirada a largo plazo, poder entender cuáles son los dolores hoy día de la sociedad, plantear medidas concretas y el sector privado lo único que está esperando son esas señales para poder invertir”, dijo.

    Su propuesta se basó en que ve que el país tiene “una fisura en el tejido social, por distintas razones, y varias que son bastante profundas, porque yo creo que nosotros nunca pudimos hacer la transformación en nuestro relacionamiento que vaya de acuerdo a nuestro desarrollo económico. Seguimos siendo una sociedad bien vertical”.

    Esto no es solamente responsabilidad de la política. La sociedad civil y los gremios, como la CPC, la Sofofa y otros gremios e instituciones, como son los think tanks, las universidades, tienen que contribuir en esta discusión”, comentó.

    Von Appen también planteó una mirada de largo plazo para políticas públicas en educación e infraestructura.

    Más sobre:EmpleoRichard Von AppenCPC

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