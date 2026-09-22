Diputada Ossandón advierte que Bachelet podría “ser un pilar fundamental reorganizando a la oposición” tras traspié en la ONU

La fallida postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas sigue generando repercusiones en la política. Todo esto luego que el sábado, la exmandataria comunicara su decisión de declinar su nominación, tras un nuevo sondeo del Consejo de Seguridad de la ONU, que la dejó fuera de carrera.

La mañana de este martes, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados , Ximena Ossandón (RN), aseguró que ella siempre defendió la idea de que el gobierno apoyara la candidatura de la exmandataria, sin embargo, criticó que -a su parecer- el expresidente Gabriel Boric, fue “el peor jefe de campaña”.

En diálogo con radio Pauta, Ossandón señaló que ella fue “bastante disidente en este tema desde un principio. Yo pensaba que no había que quitarle el apoyo, porque creo que Michelle Bachelet, que es dos veces expresidenta de Chile, tenía todos los requisitos para dirigir la ONU ”.

Según expuso Ossandón, Boric habría interferido en la campaña de Bachelet, porque “estuvo siempre en contra de Estados Unidos, sabiendo que era tremendamente importante y después, al final de su mandato, la deja instalada sin preguntar ni siquiera a todos los cancilleres previamente”, criticó.

“Hay que recomponer relaciones”

Para la diputada, “más que buscar responsables” por la fallida candidatura de la expresidenta, “hay que recomponer relaciones”, puesto que -advierte- “ lo que va a pasar es que probablemente Michelle Bachelet va a volver a instalarse en Chile, y ella no digamos que no es un personaje importante dentro de la oposición y probablemente puede ser un pilar fundamental reorganizando a la oposición”.

“No tengo idea si quiera ser presidenta el día de mañana, pero Michelle Bachelet, yo lo veo en mi distrito, es una persona querida, respetada, a la cual se le agradecen muchísimas cosas, hay muchas cosas que fueron muy emblemáticas en su mandato”, destacó.

En ese sentido, la diputada advirtió que la exmandataria podría ser una adversaria importante para el gobierno. “ V emos hoy día una oposición que no se puede articular muy bien. Bueno, puede llegar una persona y ser un agente de articulación” , sostuvo.

En esa línea, aseguró que para el su sector “hubiera sido mejor Michelle Bachelet trabajando en la ONU que tenerla instalada en Chile trabajando, como ella ya lo anunció, por distintos temas de los cuales ella es muy experta”.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Sumado a ello, la parlamentaria advirtió que todo lo que ha ocurrido quedará en la historia, por lo que no descartó que si en algún momento un político de su sector se presenta al cargo de la ONU, la oposición actúe de la misma forma que se hizo contra Bachelet.

“Hoy día sucedió esto, el día de mañana, no nos podemos imaginar, que puede venir otro presidente y pasa esta misma cuenta, se la pasa a uno del sector nuestro”, planteó.

Con ello, valoró el encuentro que mantendrá la exmandataria con José Antonio Kast. “Me parece un buen gesto, pero con el afán de recomponer (relaciones) y entender que Chile necesita hoy día no polarizaciones, necesitamos conversar más y tener ciertos acuerdos, al menos en las materias más importantes”.