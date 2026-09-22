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    El Deportivo

    Sin Vozinha ni Maureira: la problemática que se le viene a Colo Colo con los arqueros

    Fernando Ortiz no contará con los dos porteros que ha ocupado en el último tiempo. En los octavos de final de la Copa Chile, ante Audax Italiano, atajará Eduardo Villanueva.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vozinha, en el duelo entre Colo Colo y Deportes Concepción (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    El domingo de la semana pasada, los hinchas de Colo Colo volvieron a sus casas con la cara larga. Ni siquiera la nostalgia que les produjo el masivo homenaje a Mirko Jozic y los campeones de América de 1991 alivió la sensación. El equipo popular fue incapaz de vencer a Deportes Concepción y redujo a 12 unidades la ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, que le persiguen en la aspiración por el título de la Liga de Primera.

    Los albos tienen otra preocupación: se quedaron sin sus dos arqueros principales. Vozinha, quien defendió el pórtico en los encuentros ante Huachipato y los penquistas, se integró a la selección de Cabo Verde durante la fecha FIFA. Mientras, Gabriel Maureira, quien fue desafectado de la Selección que intervendrá en los Juegos Odesur, debe recuperarse de la lesión que le impedirá participar en el certamen sudamericano. El meta sufrió una luxación en el codo derecho. Su recuperación se estima en dos semanas.

    Vozinha viajó a su país para participar en los encuentros frente a Mali, el viernes 25, y Rwanda, el martes 29, por las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones. En ese escenario, el guardameta se perderá los choques frente a Audax Italiano, por los octavos de final de la Copa Chile. La ida está programada para hoy, a las 20.30 horas, en el Estadio Nacional. El segundo será tres días después, en el mismo horario, también en el recinto deportivo más importante del país. Tampoco estará disponible para los cuartos de final, si los albos consiguen la clasificación.

    El retorno del portero que brilló en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero no ha podido reeditar ese rendimiento en los primeros partidos que ha disputado en Chile, está previsto para el 6 de octubre.

    Ante los penquistas tuvo responsabilidad en el gol de Norman Rodríguez, que abrió el marcador en el duelo del domingo en el Monumental y supuso un grado de dificultad adicional para un encuentro clave. El Cacique logró empatarlo producto de un desaguisado entre el arquero lila Nicolás Araya y el defensor Fernando Martínez.

    Gabriel Maureira, en un partido de Colo Colo. (Foto: Photosport)

    En el caso de Maureira. el sábado, la ANFP emitió un comunicado en que daba cuenta de su baja. “El Cuerpo Médico de la Selección informa que el seleccionado Gabriel Maureira ha sido liberado de la convocatoria para los Juegos Suramericanos, debido a una lesión que le impide participar de la competencia”, consignó la referencial oficial, que también informaba de la convocatoria del azul José Alburquenque.

    Sin embargo, no se especificó la naturaleza de la dolencia ni los plazos de recuperación estimados. “Yo con Gaby solamente he hablado de su dolor, me ha manifestado que tiene dolor. Los doctores van a hablar un poco más específico de lo que sucedió y no sé qué puede llegar a suceder. No tengo con exactitud para hablar algo que después me condena mi palabra”, se excusó Fernando Ortiz.

    Las opciones

    El Tano tiene más arqueros. Ante los lilas, Eduardo Villanueva fue a la banca, en una decisión que puede transformarse en una señal respecto de la prioridad que tiene el técnico transandino para el choque ante los itálicos.

    El guardameta, quien hoy tiene 21 años, ha sido considerado siempre como una de las promesas para el arco albo. Sin embargo, un par de dubitativas actuaciones en 2025 y la irrupción de Maureira lo fueron relegando en la disputa por el arco del Cacique. Más allá de cualquier duda, Villanueva será el titular en el duelo que se jugará en el Nacional.

    El lunes de la semana pasada, en un claro indicio de la continuidad que quiere darle Ortiz, Villanueva integró el equipo albo que venció 4-2 a la Sub 20 de Santiago Wanderers, que se prepara para el choque ante el Real Madrid, por la Copa Intercontinental.

    La otra opción que apareció en el camino es Fernando de Paul. El exmeta de San Luis y la U se lesionó en abril de este año y tuvo que someterse a una cirugía por una desinserción en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha. Desde la semana pasada enfrenta a la par de sus compañeros.

    La elección

    Fernando Ortiz tuvo que elegir. En la determinación influyeron varios factores. Jorge Martínez, expreparador de guardametas de los albos, se cuadra con la opción elegida por el Tano. “Eduardo Villanueva, porque De Paul viene recién en reintegro deportivo, sin ritmo y sin minutos. Ocupar a De Paul de una sería un riesgo. Hay que ver cómo quedó. Es muy encima para ponerlo. Villanueva es fuerte en el juego aéreo. Es serio, trabajador. No le han dado la posibilidad de jugar nomás”, dice a El Deportivo, como conocedor de la formación del canterano.

    “En esas instancias, lo recomendable es que juegue Villanueva, que viene entrenando. Y al técnico le hace bien para verlo, porque tiene que definir qué hace con él. Villanueva tiene que hacerse una autoevaluación. Para qué está, qué hacer. Entonces, jugar le va a servir. Hay varias cosas que se conjugan y que ojalá las sepa canalizar”, estima Álex Varas, quien jugó en los albos entre 2005 y 2006.

    Más sobre:Colo ColoVozinhaGabriel MaureiraEduardo VillanuevaFernando de PaulFernando OrtizFútbolFútbol Nacional

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