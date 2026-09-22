“Hay interés por él”: la figura de Wanderers Sub 20 que llama la atención en España tras el duelo ante Real Madrid

El conjunto Sub 20 de Santiago Wanderers enfrentó el pasado sábado al Real Madrid en la Copa Intercontinental. En una jornada donde el arbitraje no favoreció a la escuadra chilena, los merengues se quedaron con la Copa tras imponerse por 3-1.

A pesar de esto, hay algunos futbolistas que aprovecharon con todo la oportunidad que se mostró también como una vitrina para buscadores de talentos.

Uno de los que llamó la atención en el duelo fue Vicente Vargas. El extremo derecho de 19 años fue uno de los jugadores por los que solicitaron información.

Según dio a conocer Marca, “Vicente Vargas, extremo del Santiago Wanderers, ha demostrado unas cualidades excelentes contra el Real Madrid en la final Intercontinental sub-20 y ya hay interés por él de cara al futuro”.

“El grupo RedBull ya ha solicitado información, el Getafe, un club holandés y alemán han sondeado la situación. El jugador es titular en la selección sub-20 de Chile”, agregaron en el reporte.

Durante la definición, Vargas jugó 78 minutos y llega respaldado al ser uno de los deportistas que habitualmente defienden al primer equipo de Wanderers en el torneo de la Primera B. Cabe mencionar que los Caturros llegaron al receso de Fiestas Patrias como líderes exclusivos en la búsqueda por el regreso a la máxima categoría.

El lamento caturro

Tras la derrota, el capitán Lucas Avendaño mostró amargura por la caída y cuestionó al polaco Damian Sylwestrzak, que expulsó a tres futbolistas porteños, además de cobrar un penal: “Creíamos que podíamos, tuvimos momentos muy buenos. Lamentablemente nos condiciona una roja. Me molesta lo de los árbitros, no me gusta poner excusas, pero en el sentido de que sea un polaco, que no podamos comunicarnos con ellos, es vergonzoso para mí eso. Pero bueno, no me gustan las excusas, totalmente agradecido con la gente que nos vino a apoyar, con la gente que está en Chile, que no pudo venir y nos está apoyando igual”, comenzó señalando el volante en TNT Sports.

“Los fouls más mínimos se los cobraban, a nosotros no. Las expulsiones nos condicionaron todo, pero no es excusa, ellos juegan bien. Y nada, a seguir trabajando en Chile. Se notó. Incluso con uno menos les competimos, tratamos de jugar de igual a igual, pero así es el fútbol”, añadió.

Aveldaño también le envió un mensaje a los hinchas caturros y aseguró que buscarán el ascenso: “Agradecer a todos, a la gente que nos vino a apoyar, a la gente que está en casa, a nuestras familias. Ahora toca volver a Chile a trabajar e ir por el ascenso con Wanderers”, cerró.

Por su lado, el portero Fabiano Avello también lamentó la caída y las expulsiones, aunque también realizó una autocrítica: “Un sabor amargo, la verdad, porque quizás con el equipo completo hubiésemos dado un partido más de exhibición. Fue un partido de mucha lucha de nuestra parte, que no supimos majear bien las ansías de nuestra parte, pero es parte de, porque es una ocasión única. Las emociones son distintas en todos y no supimos manejarlas de la mejor manera”, aseguró.

El arquero se refirió al penal que le tapó a Daniel Yáñez sobre el cierre: “Estoy emocionado, sin voz, porque se dio todo dentro de la cancha. Varias veces me fueron a atender, acalambrado, pero con mucho orgullo, con el pecho muy inflado por lo que se consiguió. Sin nada se consiguió mucho, es algo inimaginable venir acá, jugar contra el Real Madrid y tapar un penal ante el Real Madrid, es algo único”, añadió.