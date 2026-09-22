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    El precio del petróleo y el dólar en Chile vuelven a caer a la espera de acercamientos entre Irán y Estados Unidos

    El mercado espera acercamientos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos en el marco de la asamblea general de la ONU.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Los precios del petróleo vuelven a caer en medio de un mayor optimismo sobre los acercamientos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos. Este lunes el crudo bajó por el mismo motivo y ahora el petróleo se afirmó por debajo de los US$100 por barril.

    El mercado basó su optimismo en el reporte de la agencia de noticias japonesa Kyodo. El medio asiático dijo que Irán podría reabrir el estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo del mundo, si Estados Unidos levantaba su bloqueo a los puertos iraníes.

    De llegar a un acuerdo, el estrecho se abriría en un plazo de siete días.

    El entusiasmo también explica que esta semana se desarrolla la asamblea general de la ONU, lo que podría favorecer las conversaciones entre los líderes de las naciones que hoy son parte de un conflicto bélico.

    Al cierre de esta edición, el precio del barril del petróleo Brent, el de referencia para Chile, bajó 1,33% a US$99,1. Su quinta jornada consecutiva a la baja y su nivel más bajo en dos semanas.

    En tanto, el valor del WTI cayó 2,37% a US$90 por barril. El crudo también perdía valor por quinta jornada seguida y anotaba su valor más bajo en dos semanas.

    Lukman Otunuga, jefe de investigación de mercado de la corredora en línea FXTM, dijo a CNBC que “la confirmación de conversaciones directas entre Washington y Teherán podría ejercer una presión adicional sobre los precios al mejorar las expectativas de la oferta regional”.

    Sin embargo, el precio de los petróleos moderaron su caída inicial y en el año sube más de 40% por motivo de la guerra en Medio Oriente.

    El mercado del petróleo también apenas se movió luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que cree que llegará a un acuerdo con Irán después de las elecciones de mitad de término.

    El dólar vuelve a caer

    En línea con los precios del petróleo, el tipo de cambio en Chile volvió a caer. No obstante, la jornada estuvo marcada por la volatilidad.

    Al cierre de esta edición, el dólar bajó $1,10 respecto al cierre de este lunes en la Bolsa Electrónica de Chile y llegó a un valor de $947,40 la unidad.

    Así, el tipo de cambio en Chile anotó tres jornadas consecutivas a la baja, donde restó $11,85.

    Durante la jornada el dólar alcanzó un mínimo de $942,50 y luego moderó su baja. Mientras que el dólar también logró registrar ganancias frente al cierre de este lunes y anotó un máximo de $950.

    “Si bien las declaraciones de miembros de la Reserva Federal han reforzado la expectativa de una nueva subida de tasas durante este año, el mercado ha dado mayor relevancia a la disminución de la prima por riesgo geopolítico”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB, sobre la jornada del dólar.

    En tanto, desde Renta4 comentaron que “el precio del dólar está altamente correlacionado con el precio del petróleo que recoge totalmente el nivel de conflicto en la guerra en el Medio Oriente y el precio del cobre”.

    El dólar también bajó en el contexto de que el cobre, uno de los principales soportes de la moneda nacional, sigue subiendo.

    “El cobre está encontrando apoyo en el endurecimiento de las condiciones del mercado físico en China”, afirmó Ewa Manthey, de ING, a Reuters.

    El precio del metal a tres meses en Comex subía 2,02% a US$6,82 por libra, su mayor nivel en la historia.

    En tanto, el precio del cobre al contado en la Bolsa de Metales de Londres subió 0,06% a US$6,71 por libra, su segundo mayor valor en la historia (US$6,736 por libra del 17 de agosto pasado).

    Más sobre:MercadosPetróleo

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