Vicente Cifuentes vuelve de cero: “La pandemia me pegó muy duro, me deprimió, pero este disco me reactivó”

Suenan los primeras acordes de la canción y entra la letra. No es un texto lírico, sino una lista como la de una escuela de alto vuelo. “VICTOR JARA, VIOLETA PARRA QUELENTARO, CAPRI, LOS JAIVAS CHANCHO EN PIEDRA, LUCHO GATICA TIRO DE GRACIA Y MAKIZA”, enumera Vicente Cifuentes en Se vienen cosas pronto.

La canción es ciertamente sorpresiva. Es el track inicial de Vichi, el nuevo álbum del cantautor chileno. Además de posicionarse como uno de los lanzamientos destacados de la temporada, el regreso del artista tras cuatro años de silencio discográfico. Fue precisamente, Se vienen cosas pronto, la canción que le marcó un rumbo.

“Empecé a jugar con los nombres. Como a intentar rapear un poco y me fui soltando en ese ejercicio compositivo de tirar nombres y decir ‘puta que son bacanes’, qué falta hace también nombrarlos”, dice a Culto. “Entonces pensé, ‘mira, estoy estoy componiendo de otra manera parece’”.

Aquella canción fue la primera que Cifuentes escribió de cara a una nueva colección de canciones que acumuló desde 2023. Pero reconoce que no le resultó fácil, de allí el tiempo que le tomó volver a lanzar material propio. “La pandemia a mí me pegó muy duro, me bloqueó, me deprimió. Y recién me di cuenta el año pasado. Me pegó mal, el manso zapatazo y yo creo que recién ahora estoy de vuelta”.

Oriundo de Chillán -ciudad a la que dedicó la canción con que ganó Viña 2020-, Cifuentes también vivió 10 años en República Dominicana. Un bagaje que lo presentó como un exponente nacional de la bachata. Pero él ya prefiere dejar esas coincidencias a un lado de la berma.

“Recién ahora yo puedo decir que estoy de vuelta y voy a hacer música de nuevo desde cero”, dice. “Me doy cuenta de que vivo en Santiago hace doce años, convivo con otras cosas. Ya mi, mi dominicanidad o mi, mi enlace tan respetuoso de la música tradicional del Caribe ya no es tan relevante, ya no es lo que más me importa. La sonoridad de Santiago como que se me mete en la cabeza”.

Vicente Cifuentes y Joe Vasconcellos.

La sonoridad de Santiago se cuela en los 10 temas del disco. Con la producción musical de Javier Barría y Claudio Rojas entre varios estudios (La Salitrera, Vinilo, CHT), Cifuentes vuelve a proponer su peculiar mirada sobre la música latinoamericana cruzada por rock. Un ejercicio de fusión que de alguna forma ha cruzado la historia de la música chilena.

Así, la guitarra eléctrica tiene un protagonismo en el álbum. “Chile es un país rockero. La cumbia se hace como rock, la cueca se hace como rock”, asegura el artista. “Algo muy importante en mi música es que, si me escuchan en Australia, ponte tú, sepan más o menos de dónde soy, de qué parte del mundo soy, que se note que vengo del Cono Sur”.

Para ello también se apoyó en el oído y el talento de Javier Barría. No solo por la impronta rockera que el músico le entregó al material, además él se ocupó de seleccionar 15 temas entre los 40 que le entregó Cifuentes, para luego definir juntos los 10 que entraron al álbum. Además se le puede escuchar tocando lap steel en el álbum, un ejercicio que ya hizo en el buen disco Voy, del trío Laia. “Es fabuloso porque es súper difícil de encontrar instrumentista, pero Javier lo sabe tocar súper bien”.

Uno de los temas llamativos del disco, es Wely Silvia. Se trata de una animada bachata, con guitarra eléctrica y teclados, inspirada en la abuela real del músico, de bien llevados 90 años. “Las abuelas y los abuelos cumplen un rol súper importante en mi vida, y entonces por eso les canto”, explica. “Y mi abuela es una persona súper peculiar, muy buena para hablar, para conversar de política, a personas que yo llevo a su casa que nunca ha visto en su vida los recibe como si fueran amigos íntimos de siempre, entonces...¿cómo no hacerle una canción, po? Y yo quería eso sí, que no fuera una canción triste como a la abuelita viejita. Quería que la canción tuviese esa cosa viva".

Probablemente, el momento más latinoamericano -aún- del disco, está en No eres para mí. La colaboración que reúne a Cifuentes con Joselo Osses, uno de los lugartenientes del Macha. De hecho se conocieron hace algunos años, cuando fue invitado a abrir un show del Bloque Depresivo en el Caupolicán. “Ahí nos fuimos conociendo y la verdad es que nos hemos hecho bien amigos con todos los miembros del Bloque, con Macha, con Joselo obviamente, y me siguen invitando. Me han acompañado a giras a México, a Dominicana, por el norte y sur de Chile, la verdad es que son súper solidarios conmigo”.

Sabiendo que Osses (a quien define como su “dealer del humor” porque le roba sus chistes) es fan del ska, cuando notó que la canción tomaba ese rumbo rítmico, no dudó en llamarlo. “Cuando tuve esta canción le dije: ‘Mira, saqué un tema de los que te gustan, ¿por qué no la cantamos?’. Y me dijo que por supuesto".

Uno de los puntos altos del disco es Ven y Pasa, la balada junto a Joe Vasconcellos que luego se transforma en una composición con aire caribeño. “El Joe es muy simpático, es muy cariñoso, muy cercano. Una vez me invitó la embajada de Brasil a un concierto de una brasileña, él estaba ahí, y nos fumamos un pucho después, es como que es como si siempre lo conociera, es raro”, recuerda Cifuentes. “Cuando empezamos este disco yo quería que el Joe estuviera. Y la canción que escogimos era muy para él. Fue al estudio y estuvimos horas grabando. Fue súper cuidadoso, súper mateo. Fue un momento inolvidable para mí”.

El álbum tendrá un lanzamiento (un “lanzazo” como se promociona) en el Taller Don Lorenzo, ubicado en Portugal 849. Mismo lugar en que se realiza La Peña del Vichi, los eventos en que Cifuentes aprovecha de tocar, en un ambiente familiar, con bingo, comida y música en vivo. Según él, la idea surgió a partir de constatar los pocos espacios para la música en vivo en la capital. “Y yo decía ¿por qué un lugar no puede recibir a todo el mundo? Entonces yo digo, bueno, armemos este lugar, tenemos la mano con Don Lorenzo para hacer la peña ahí en el taller mecánico, que él nos presta".

Para el lanzamiento, Cifuentes convocó a otros proyectos con los que está relacionado por amistad; al cantautor Max Tupper, la banda La Nueva Imperial y a Cristóbal Gacitúa y los Pensamientos Ajenos. “Invité a tres proyectos con los cuales mantengo una amistad muy fuerte, muy cercana de vernos todas las semana. Mis amigos de siempre, el Benja, Charlie, las Yorka se fueron de Santiago, se fueron a México y me dejaron medio botado acá. Yo me hice nuevos amigos. Y voy a lanzar el disco con ellos.

-¿Y no has pensado en irte a México también?

No, nica. He ido harto y me gusta, me encanta, pero a mí me preocupa mucho lo que pasa aquí adentro. Yo encuentro que hacer música aquí en Chile es súper importante. Porque los chilenos necesitan mucho que les hagan música.

-Ganaste el Festival de Viña en 2020 ¿cuánto cambió o no tu carrera ese hito?

Las puertas que me abrió no las pude ver porque llegó la pandemia. Así que nunca lo vamos a saber. Es un hito medio tropezado, porque una vez que ganamos vino la pandemia y nos tuvimos que encerrar. Nosotros habíamos tenido reuniones para hacer una gira nacional de teatros municipales y eso no se pudo hacer. Y cuando se vino a abrir de nuevo, yo estaba también súper depre, súper ido de la música, no estaba muy claro, estaba súper perdido. Entonces tampoco pudimos retomar así como “bueno, ahora, ahora abrió, retomemos”. A mí me costó mucho volver. Ahora este disco me reactivó.

Vicente Cifuentes lanzará Vichi, el sábado 7 de noviembre a las 18:00 horas en Portugal 849. Las entradas se pueden adquirir por el sistema Portaltickets.