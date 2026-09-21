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    La Selección femenina Sub 20 vence a Paraguay y va por el oro en los Juegos Suramericanos

    Las dirigidas de Luis Mena avanzaron a la final, manteniendo una campaña perfecta. Este miércoles se medirán contra Venezuela, rival al que ya derrotaron hace unos días.

    Por 
    Carlos González Lucay
     
    Pablo Retamal V.
    La Sub 20 femenina avanzó a la final de los Juegos Suramericanos. Foto: Comunicaciones FFCh.

    La Selección de fútbol femenino Sub 20 sumará una nueva medalla este miércoles, luego de derrotar a Paraguay por 3-2 y clasificar a la definición por el oro frente a Venezuela.

    Las dirigidas por Luis Mena se impusieron en un encuentro que fue postergado para este lunes, debido a las complejas condiciones meteorológicas que afectaron el domingo a Rosario.

    A los 41′, Geraldine Mardones abrió la cuenta para la escuadra nacional. Sin embargo, Pamela Villaba empató en el inicio del segundo tiempo (47′). A pesar de la igualdad, Chile no decayó y llegó a la ventaja nuevamente, esta vez mediante un lanzamiento penal de Anaís Álvarez (56′).

    Y si bien las guaraníes volvieron a empatar, a través de Luz Paiva (69′), las nacionales supieron llegar al triunfo con un tanto de Vaitiare Pardo (82′). Así, las seleccionadas buscarán el oro este miércoles frente a Venezuela.

    La Roja femenina tiene muy buenas posibilidades de colgarse el oro. De hecho, el pasado 18 de septiembre golearon 3-0 a la Vinotinto, un antecedente que ilusiona al equipo para conquistar la corona.

    “Estoy contento, obviamente por el resultado, porque pudimos doblegar a un equipo que es muy fuerte como el paraguayo, donde en los momentos que nos vimos complicados lo supimos sacar adelante. Apelamos también al esfuerzo en general de todas nuestras jugadoras; hicieron un muy buen partido, más allá de que seguramente hay que ajustar algunas cosas. Lo más importante es que pudimos conseguir el objetivo que era llegar a disputar la final”, analizó el DT nacional.

    “Anímicamente bien, porque veo a las jugadoras que están todos muy contentas, muy emocionadas por dar este paso tan importante. Físicamente ha sido un desgaste grande que se ha tenido, esperemos recuperarlas ahora en este día que nos queda. Lamentablemente, producto de las inclemencias del tiempo, ayer no pudimos jugar. Se nos acorta un poco el tema del descanso para llegar a jugar, pero al final no hay excusas”, añadió.

    Impactante accidente

    Una dramática imagen dejó el ciclismo en los Juegos Odesur. Durante la actuación de la chilena Scarlet Cortés en el Ómnium, la representante nacional fue parte de una colisión en la pista que la dejó a maltraer.

    En uno de los giros al velódromo de Rafaela, la brasileña Nicolle Wendy chocó la rueda delantera de su bicicleta con la trasera de Lina Hernández, lo que hizo que cayera al piso.

    En el momento, la representante nacional no pudo esquivarla y terminó golpeándola con la rueda, cayendo al piso por el contacto. Mientras, poco a poco, Cortés se puso otra vez de pie, la preocupación se centraba en Hernández, quien permaneció durante bastantes segundos tendida en el piso hasta recibir la atención médica.

    A pesar de lo duro de la caída, el hecho no pasó a mayores y todas las involucradas pudieron retomar la competencia minutos más tarde. De hecho, la brasileña terminó quedándose con el primer lugar en el tiempo del Ómnium. Mientras que Cortés alcanzó la segunda ubicación de la general, quedando en buena posición para la definición por las medallas.

    Más sobre:Selección FemeninaJuegos SuramericanosOdesurVaitiare PardoGeraldine MardonesAnaís ÁlvarezLuis MenaChileVenezuelaLa Roja Femenina

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