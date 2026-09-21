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    Oposición anuncia una moción para cesar al ministro del Interior de Perú tras el asesinato de una candidata

    La Justicia decretó prisión preventiva para los dos detenidos como supuestos autores del crimen de Susy Isabel Aponte Polo.

    Por 
    Europa Press
    El ministro del Interior de Perú, César Astudillo. Foto: Europa Press MINISTERIO DEL INTERIOR DE PERÚ EN X

    El partido opositor Juntos por el Perú ha anunciado este lunes que presentará una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la periodista y candidata al gobierno de la región de Ánchash, en el noroeste del país, Susy Isabel Aponte Polo, quien había denunciado días antes a un alto mando policial por haber ordenado su homicidio.

    “Ante la gravedad de lo ocurrido, desde la bancada Juntos por el Perú impulsaremos una moción de censura contra el ministro del Interior”, ha anunciado en sus redes sociales el portavoz de la formación, Ernesto Zunini, al considerar que la reasignación del hasta ahora jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la Policía peruana, Víctor Revoredo Farfán, “no esclarece responsabilidades ni explica qué falló”.

    Zunini ha reclamado que el país “no puede acostumbrarse a que denunciar el crimen equivalga a firmar una sentencia de muerte”. “Susy Aponte Polo denunció amenazas contra su vida. Días después fue asesinada. El Gobierno debe responder: ¿qué hizo para protegerla?”, se ha interrogado.

    Susy Isabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional. Foto: China Polo Dominical.

    En el mismo mensaje, ha emplazado a todos los grupos parlamentarios a que deroguen “con celeridad (...) las leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen, cerrarle paso a la impunidad y avanzar en una verdadera reforma policial” y ha acusado al Ejecutivo de Keiko Fujimori de “ignorar” esas medidas, lo cual ha considerado “inadmisible”. “No necesitamos más maniobras políticas. Necesitamos resultados. No le vamos a dar la espalda al país”, ha zanjado.

    La víctima, también conocida como “La China Polo”, fue asesinada a tiros este sábado durante un acto de campaña en la ciudad de Caraz, en el noroeste de Perú. Nueve días antes había acusado al entonces jefe de Investigación Criminal de la Policía peruana de haber ordenado su ejecución.

    “De tres penales (cárceles) he recibido llamadas advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes”, declaró.

    Este mismo lunes, la Justicia ha decretado prisión provisional por 15 días para los dos sospechosos del crimen: Luis Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila, quienes están siendo investigados como presuntos sicarios. El primero de ellos es señalado además como supuesto autor de los disparos que mataron a “La China Polo” y el segundo por urdir el plan desde Lima.

    Más sobre:PerúSusy Isabel AponteCésar AstudillocandidataErnesto ZuniniLa China PoloCarazMundo

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