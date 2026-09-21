Desde la oposición al gobierno de Kast: los homenajes a Orlando Letelier a 50 años de su muerte

Este lunes se cumplieron 50 años del atentado contra el exministro del Interior de Salvador Allende, Orlando Letelier (PS). El ataque fue perpetrado en Washington, Estados Unidos, y fue impulsado por la dictadura de Augusto Pinochet.

Por lo mismo, en la oposición se organizaron diversos actos para conmemorar el episodio. El primero fue este mismo lunes, en el Cementerio General, lugar al que llegaron a las 11.00 horas figuras como el hijo de Letelier y exsenador Juan Pablo Letelier; la expresidenta del Senado e hija de Salvador Allende, Isabel Allende; la exministra del Interior e hija de José Tohá, Carolina Tohá; la timonel del PS, Paulina Vodanovic; el secretario general de la tienda, Arturo Barrios, además de los excancilleres, Alberto van Klaveren, Juan Gabriel Valdés y Antonia Urrejola.

Las actividades en memoria del atentado a Orlando Letelier son habituales cada 21 de septiembre. De hecho, existe un “Comité de Conmemoración”, que organizó la actividad de este lunes en el Cementerio General.

Las ceremonias continuarán toda la semana. Este martes se lanzará el libro “Laberinto”, de Eugene Propper y Taylor Branch, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

El viernes, en tanto, se lanzará el libro de Alan McPherson, “Matar a Letelier: el crimen que puso en el banquillo al régimen de Pinochet”, en la casa central de la Universidad de Chile.

El sábado, por otro lado, se presentará un pre-estreno del documental “Expediente Letelier”, en el Teatro Oriente.

Si bien este lunes se conmemoraron los 50 años del atentado contra Letelier, los hitos iniciaron este domingo, en Washington.

Juan Pablo Letelier estuvo allá, donde el Instituto de Estudios Públicos -por donde pasó Orlando Letelier- rindió un homenaje al exministro de Salvador Allende.

Los homenajes se entenderán hasta el 8 de octubre, cuando en la capital estadounidense también se entreguen los premios Letelier-Moffitt, en memoria del exministro y de su asistente, quien también murió en el atentado perpetrado por la dictadura. Dicho reconocimiento se otorga en el marco de la defensa de los derechos humanos.

El homenaje del gobierno de Kast

Los reconocimientos a Orlando Letelier no llegaron solo desde la oposición. Este lunes, también organizó un homenaje el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El acto fue valorado por la familia de Orlando Letelier, quienes vieron con preocupación que hace unos días, en el marco de los 53 años del golpe de Estado, La Moneda optara por no hacer nada.

​“Con estos sentidos actos, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con la convivencia democrática y su rechazo a la violencia como instrumento de acción política”, expresó al respecto el canciller Francisco Pérez Mackenna, según consigna un comunicado difundido por el Minrel.

​Según informó la cartera, la primera actividad conmemorativa consistió en una ofrenda floral dispuesta en el memorial ubicado en Sheridan Circle.

El memorial recuerda el lugar en el que el 21 de septiembre de 1976 estalló el vehículo en el que viajaba Letelier con su secretaria Ronni Moffitt, la otra víctima fatal del atentado.

Posteriormente, se realizó un segundo acto conmemorativo en la residencia del embajador de Chile en Estados Unidos, donde se encuentra otro espacio dedicado a su memoria.

​Las ceremonias fueron encabezadas por el embajador Andrés Ergas y contaron con la participación de diplomáticos de la Embajada de Chile en Washington DC.