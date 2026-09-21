SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    El texto base de la iniciativa, que fortalece los comités parlamentarios y eleva las restricciones para crear partidos, ya fue aprobado semanas atrás por el Senado y la Cámara. Solo queda un punto pendiente que, aunque no llegara a aprobarse, no impediría que la reforma sea derivada esta misma semana al Tribunal Constitucional y al Presidente de la República para su promulgación. Además, el actual gobierno ya le dio patrocinio.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Dedvi Missene

    Aunque el Senado aún no zanja la tabla para esta semana, la reforma para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político figura tentativamente dentro de las iniciativas que serían votadas este martes.

    La Cámara de Diputados, en tanto, ya tiene agendada para el miércoles la votación final de esta iniciativa, presentada en junio de 2025 por el exministro del Interior Álvaro Elizalde (PS).

    Independientemente del resultado de ambas votaciones, el texto base de la reforma igualmente sería despachado a ley, ya que al Senado y a la Cámara solo les queda resolver un punto pendiente —despejado en una comisión mixta de diputados y senadores— relacionado con una nueva exigencia en la declaración de principios de los partidos.

    En la instancia mixta, presidida por la senadora Danisa Astudillo (PS), se acordó en forma unánime, con votos desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano, que cada colectividad “deberá expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario; al uso de la violencia, propugnarla o incitarla como método de acción política. Asimismo, deberá afirmar su compromiso con la probidad y transparencia de la actividad política”.

    Si por cualquier eventualidad esa disposición —que requiere el apoyo de 26 senadores y 78 diputados— no se aprobara, la reforma política, que ya está visada por ambas ramas del Congreso en casi todas sus normas, sí o sí sería derivada al Tribunal Constitucional y al Presidente de la República, José Antonio Kast, para su respectiva revisión y promulgación. Simplemente se borraría el artículo sobre la declaración de principios que, en todo caso, no era parte del proyecto original y no altera su objetivo esencial.

    En lo medular, la propuesta presentada por Elizalde fortalece a los comités parlamentarios y aumenta las restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos; además, eleva los requisitos para las candidaturas independientes.

    No obstante, el efecto más apremiante para las tiendas políticas, incluso las grandes, no solo las pequeñas, es que tendrán un plazo de 18 meses para actualizar sus cifras de militantes, tarea que siempre ha sido tortuosa.

    Resistencias

    Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, este proyecto —que terminó siendo gestionado por la exministra de la Segpres Macarena Lobos— ya contaba con un acuerdo transversal, al menos entre las principales fuerzas partidarias. Sin embargo, debido a diversos aplazamientos y a la resistencia de partidos emergentes o pequeños, no alcanzó a resolverse en el período pasado.

    Aunque, en teoría, la iniciativa cuenta con los votos para aprobar el punto pendiente, algunas colectividades han endurecido su rechazo, ya que dilatar la votación de esta norma secundaria es la única alternativa que les queda para impedir que el texto central, que ya fue aprobado, se convierta en ley.

    Por ejemplo, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet, dijo que esta reforma “favorece a los grandes partidos políticos que la han propiciado, particularmente al Partido Socialista y con la complicidad y acuerdo de la UDI y RN.

    “Los partidos regionales desaparecen porque no se podrían iniciar con tres regiones, sino que se necesitarían ocho regiones”. “Esta ley carteliza la política”, añadió.

    El PC, por su parte, a pesar de que sus senadores Claudia Pascual y Daniel Núñez votaron a favor de estos cambios, resolvió oponerse por acuerdo de su comisión política. Esa resistencia se manifestó en el voto de los diputados comunistas el pasado 4 de marzo, cuando la propuesta se discutió en la Sala de la Cámara.

    La diputada Lorena Pizarro (PC), quien ejercía como jefa de comité, fue la encargada de fijar la postura de su colectividad, que hasta hoy no ha cambiado. “Tengo mis dudas en cuanto a si esta reforma es el camino que permitirá avanzar en representación real y en cambiar las formas de gobernanza (...) Nos parece que este es un retroceso muy similar al binominal (...) No estamos de acuerdo con un proyecto que está hecho a la medida de los poderosos”, dijo la legisladora comunista.

    En esa ocasión también se opusieron los radicales, el PDG, los independientes, socialcristianos y libertarios, cuya postura fue defendida en la sala por el entonces diputado Johannes Kaiser, actual presidente del PNL.

    “No importa cuántas modificaciones se hagan a este sistema, vamos a seguir con el mismo problema de desprestigio de la clase política, porque en la medida en que no entendamos que no podemos colocar nuestro ojo en aquellas minorías vociferantes, sino en aquellos a los que debemos servir, no va a mejorar la visión de la gente (...) No estoy dispuesto a cambiar nuevamente el color del empedrado, pero sí estaría dispuesto a que conversemos sobre mejorar la calidad del cojo que tiene que caminar sobre él”, dijo Kaiser, quien fue uno de los votos en contra.

    En vista de que esta semana se votará solo un aspecto colateral del proyecto, las bancadas del PC y del PNL se reunirán el lunes para definir si volverán a coincidir en un rechazo.

    Posta de Kast

    A partir del 11 de marzo, la actual administración había asumido con cautela la posta de esta iniciativa. Sin embargo, tras sus primeros meses en La Moneda, Kast se convenció de que el sistema político requiere ajustes. De hecho, el 11 de agosto, La Moneda la patrocinó y le puso “suma urgencia” a la reforma de Elizalde, celeridad que fue renovada el 8 de septiembre.

    Además, es probable que la aprobación de esta reforma política sea solo el puntapié inicial de otras modificaciones, que podrían ir desde ajustes al sistema electoral —reducción de diputados y ampliación de distritos—, pasando por cambios a la Carta Fundamental —para establecer causales de pérdida del cargo o umbrales para acceder a la representación parlamentaria—, hasta la modernización de las herramientas de fiscalización y control sobre otros poderes del Estado, como las acusaciones constitucionales.

    Más sobre:PolíticaReforma PolíticaÁlvaro ElizaldePCLibertarios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incidentes en el Instituto Nacional y Liceo Barros Borgoño provocan cortes y desvíos de tránsito en Santiago

    Muere a los 92 años Sergio Valero, ícono de la danza chilena y reconocido por su rol de jurado en TV

    Biministro Mas por gestión del gobierno: “Chile ya cambió el rumbo hacia donde iba”

    Katherine Martorell (RN) llama a tomar medidas urgentes en empleo: “Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno de Kast”

    Ministra Arzola defiende cambios al SAE y aborda Presupuesto 2027 para Educación: “Recursos no nos van a faltar”

    Vivanco explica mensajes borrados e ironiza con su reformalización: “Me parece que ya estamos en etapa de rastrojeo”

    Lo más leído

    1.
    Nueva señal para Argentina: Senado compromete fondos para defender la navegación y el comercio en estrecho de Magallanes

    Nueva señal para Argentina: Senado compromete fondos para defender la navegación y el comercio en estrecho de Magallanes

    2.
    Diputada Ossandón advierte que Bachelet podría “ser un pilar fundamental reorganizando a la oposición” tras traspié en la ONU

    Diputada Ossandón advierte que Bachelet podría “ser un pilar fundamental reorganizando a la oposición” tras traspié en la ONU

    3.
    El fuerte cruce entre el oficialismo y oposición por responsabilidades en la fallida candidatura de Bachelet a la ONU

    El fuerte cruce entre el oficialismo y oposición por responsabilidades en la fallida candidatura de Bachelet a la ONU

    4.
    De la Fuente remarca que si Chile no hubiera retirado su apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU “habría sido distinto el escenario”

    De la Fuente remarca que si Chile no hubiera retirado su apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU “habría sido distinto el escenario”

    5.
    Gloria de la Fuente: “Si nuestro país hubiese apoyado la candidatura de Bachelet, probablemente habría sido distinto el escenario”

    Gloria de la Fuente: “Si nuestro país hubiese apoyado la candidatura de Bachelet, probablemente habría sido distinto el escenario”

    6.
    “Espacio de subordinación y de sometimiento”: timoneles opositores que acompañan a Kast en EE.UU. critican asistencia a Escudo de las Américas

    “Espacio de subordinación y de sometimiento”: timoneles opositores que acompañan a Kast en EE.UU. critican asistencia a Escudo de las Américas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    El cáncer metastásico de un niño de 3 años desapareció después de esta terapia experimental, según un informe

    El cáncer metastásico de un niño de 3 años desapareció después de esta terapia experimental, según un informe

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000
    Tecnología

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    ¿Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico? Revisa los montos que recibe cada familia

    ¿Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico? Revisa los montos que recibe cada familia

    Temblor hoy, martes 22 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 22 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Incidentes en el Instituto Nacional y Liceo Barros Borgoño provocan cortes y desvíos de tránsito en Santiago

    Katherine Martorell (RN) llama a tomar medidas urgentes en empleo: “Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno de Kast”

    Biministro Mas por gestión del gobierno: “Chile ya cambió el rumbo hacia donde iba”
    Negocios

    Biministro Mas por gestión del gobierno: “Chile ya cambió el rumbo hacia donde iba”

    Biministro De Grange espera lograr rebajas en el precio del TAG solo para algunas autopistas

    Von Appen plantea como urgencia que el gobierno presente “muy pronto” las medidas para bajar el desempleo

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo
    Tendencias

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo

    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile

    ¿Vuelve la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico

    Claudio Romero logra el oro en el lanzamiento del disco batiendo el récord de los Odesur
    El Deportivo

    Claudio Romero logra el oro en el lanzamiento del disco batiendo el récord de los Odesur

    “El paseo por el estadio”: el sorprendente reclamo del DT de Santiago Wanderers Sub 20 tras la derrota ante Real Madrid

    El lapidario juicio de Claudio Bravo que deja a Vozinha como el cuarto arquero de Colo Colo

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos
    Tecnología

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones

    Muere a los 92 años Sergio Valero, ícono de la danza chilena y reconocido por su rol de jurado en TV
    Cultura y entretención

    Muere a los 92 años Sergio Valero, ícono de la danza chilena y reconocido por su rol de jurado en TV

    Pedropiedra abrirá el show de Robbie Williams en Chile

    Los Tres agotan todas las entradas para los dos shows en el Santander Arena que recordarán el MTV Unplugged

    Francia se complica con el alza de los combustibles y el gobierno teme el regreso de los “chalecos amarillos”
    Mundo

    Francia se complica con el alza de los combustibles y el gobierno teme el regreso de los “chalecos amarillos”

    China critica las sanciones “ilegales” impuestas por Estados Unidos a las aerolíneas iraníes

    Irán rechaza acusaciones de Estados Unidos sobre los precios del combustible y recalca que es consecuencia de su ofensiva

    IA con mirada de mujer
    Paula

    IA con mirada de mujer

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta