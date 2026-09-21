SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Heridos tres militares surcoreanos por una explosión en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas

    Las autoridades han abierto una investigación para discernir las causas del hecho. Se presume posible explosión de una mina antipersona.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    El Ejército de Corea del Sur ha informado este lunes de que al menos tres militares han resultado heridos por una explosión registrada en la Zona Desmilitarizada de Corea, situada en la frontera entre ambos países, y ha indicado que todos ellos han tenido que ser trasladados de urgencia a un hospital de la zona.

    Las autoridades han abierto una investigación para discernir las causas de la deflagración, la cual achacan a la posible explosión de una mina antipersona, según las informaciones preliminares recogidas por la agencia de noticias Yonhap, que apuntan a que el incidente podría haberse producido debido al desplazamiento de minas colocadas por Corea del Norte debido a las fuertes lluvias.

    Las autoridades de Corea del Norte comenzaron en 2024 a reconstruir gran parte de sus puestos de control en la zona desmilitarizada tras la suspensión del acuerdo intercoreano alcanzado en 2018 para lograr una mejora de las relaciones entre ambos países. El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha vuelto a tildar los lazos entre los dos países como “hostiles” y ha buscado la fortificación de la frontera.

    Las fuerzas surcoreanas han alertado en el pasado de la posibilidad de que las tropas norcoreanas estén colocando minas antipersona al sur de esta franja, que abarca unos 4 kilómetros de ancho y 250 kilómetros de largo.

    Este incidente constituye la primera explosión detectada en el área desde noviembre de 2025. Un año antes, en agosto de 2015, un militar surcoreano perdió las dos extremidades inferiores durante una misión tras una explosión.

    Más sobre:Corea del NorteCorea del SurExplosión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Biministro Mas por gestión del gobierno: “Chile ya cambió el rumbo hacia donde iba”

    Katherine Martorell (RN) llama a tomar medidas urgentes en empleo: “Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno de Kast”

    Ministra Arzola defiende cambios al SAE y aborda Presupuesto 2027 para Educación: “Recursos no nos van a faltar”

    Vivanco explica mensajes borrados e ironiza con su reformalización: “Me parece que ya estamos en etapa de rastrojeo”

    Cinco detenidos y más de 100 kilos de droga incautada deja operativo policial en Fiestas Patrias

    Biministro De Grange espera lograr rebajas en el precio del TAG solo para algunas autopistas

    Lo más leído

    1.
    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    2.
    Las explosivas revelaciones de las memorias del hermano de Lady Di que sacuden a la Corona británica

    Las explosivas revelaciones de las memorias del hermano de Lady Di que sacuden a la Corona británica

    3.
    Francia se complica con el alza de los combustibles y el gobierno teme el regreso de los “chalecos amarillos”

    Francia se complica con el alza de los combustibles y el gobierno teme el regreso de los “chalecos amarillos”

    4.
    Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones de su historia en el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia

    Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones de su historia en el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia

    5.
    Irán rechaza acusaciones de Estados Unidos sobre los precios del combustible y recalca que es consecuencia de su ofensiva

    Irán rechaza acusaciones de Estados Unidos sobre los precios del combustible y recalca que es consecuencia de su ofensiva

    6.
    Periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash es asesinada a tiros durante acto de campaña en Perú

    Periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash es asesinada a tiros durante acto de campaña en Perú

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    El cáncer metastásico de un niño de 3 años desapareció después de esta terapia experimental, según un informe

    El cáncer metastásico de un niño de 3 años desapareció después de esta terapia experimental, según un informe

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000
    Tecnología

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Servicios

    ¿Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico? Revisa los montos que recibe cada familia

    ¿Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico? Revisa los montos que recibe cada familia

    Temblor hoy, martes 22 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 22 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este martes 22 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 22 de septiembre: toda la red disponible

    Katherine Martorell (RN) llama a tomar medidas urgentes en empleo: “Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno de Kast”
    Chile

    Katherine Martorell (RN) llama a tomar medidas urgentes en empleo: “Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno de Kast”

    ¿Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico? Revisa los montos que recibe cada familia

    Ministra Arzola defiende cambios al SAE y aborda Presupuesto 2027 para Educación: “Recursos no nos van a faltar”

    Biministro Mas por gestión del gobierno: “Chile ya cambió el rumbo hacia donde iba”
    Negocios

    Biministro Mas por gestión del gobierno: “Chile ya cambió el rumbo hacia donde iba”

    Biministro De Grange espera lograr rebajas en el precio del TAG solo para algunas autopistas

    Von Appen plantea como urgencia que el gobierno presente “muy pronto” las medidas para bajar el desempleo

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo
    Tendencias

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo

    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile

    ¿Vuelve la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico

    Claudio Romero logra el oro en el lanzamiento del disco batiendo el récord de los Odesur
    El Deportivo

    Claudio Romero logra el oro en el lanzamiento del disco batiendo el récord de los Odesur

    “El paseo por el estadio”: el sorprendente reclamo del DT de Santiago Wanderers Sub 20 tras la derrota ante Real Madrid

    El lapidario juicio de Claudio Bravo que deja a Vozinha como el cuarto arquero de Colo Colo

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos
    Tecnología

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones

    Pedropiedra abrirá el show de Robbie Williams en Chile
    Cultura y entretención

    Pedropiedra abrirá el show de Robbie Williams en Chile

    Los Tres agotan todas las entradas para los dos shows en el Santander Arena que recordarán el MTV Unplugged

    Vicente Cifuentes vuelve de cero: “La pandemia me pegó muy duro, me deprimió, pero este disco me reactivó”

    Francia se complica con el alza de los combustibles y el gobierno teme el regreso de los “chalecos amarillos”
    Mundo

    Francia se complica con el alza de los combustibles y el gobierno teme el regreso de los “chalecos amarillos”

    China critica las sanciones “ilegales” impuestas por Estados Unidos a las aerolíneas iraníes

    Irán rechaza acusaciones de Estados Unidos sobre los precios del combustible y recalca que es consecuencia de su ofensiva

    IA con mirada de mujer
    Paula

    IA con mirada de mujer

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta