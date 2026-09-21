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    Política

    Tras receso dieciochero, Congreso retoma agenda de seguridad con infraestructura crítica y expulsión de migrantes

    Luego del despacho a ley de la iniciativa que amplía la hipótesis de flagrancia, la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo continúa con su tramitación, principalmente en el Senado.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    Culminada la pausa legislativa por la semana distrital y por las Fiestas Patrias, los parlamentarios volverán a sus labores en el Congreso Nacional teniendo como eje central los proyectos contemplados en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    El lunes, por ejemplo, ambas cámaras del Parlamento tendrán en sus respectivas tablas dos proyectos de esta batería legislativa.

    En el Senado, y con invitaciones cursadas al biministro Claudio Alvarado, al subsecretario Máximo Pavez y al fiscal nacional, Ángel Valencia, a contar de las 11.00, diputados y senadores continuarán el trabajo de la comisión mixta convocada para resolver las divergencias entre ambas cámaras en torno al proyecto que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa de migrantes.

    Más tarde, a las 17.00, la Cámara de Diputados está convocada para votar, en primer trámite constitucional, el proyecto que crea el sistema nacional de registros de ADN, para agilizar las investigaciones penales.

    El martes habrán dos iniciativas que continuarán su tramitación en paralelo. A las 12.30, la Comisión de Defensa del Senado seguirá con la discusión del proyecto de infraestructura crítica.

    A la misma hora, la Comisión de Gobierno de la misma corporación seguirá el debate de la ley corta que fortalece la legislación de Seguridad Municipal.

    A ambas comisiones fue invitado el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (republicano). Sin embargo, la semana antepasada, en que se tramitaron otras iniciativas de la ACOT, al secretario de Estado no se le vio por los pasillos de ninguna de las dos ramas del Congreso.

    El miércoles, en tanto, la comisión mixta creada para resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado sobre el proyecto de subsistema de inteligencia económica continuará su debate. Al igual que las instancias del martes, Arrau fue invitado a esta audiencia.

    A la última sesión también había sido invitado el ministro, pero se excusó. Según había informado el propio secretario de Estado, en su reemplazo iba a ir el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, sin embargo tampoco asistió.

    La reforma en pausa

    La Comisión de Constitución del Senado, que se abocará al proyecto de reforma a la Carta Fundamental sobre seguridad, hará una pausa en esta agenda, principalmente por la falta de acuerdos políticos que permitan viabilizar el despacho de la iniciativa.

    Esta propuesta, considerada como la estrella de la ACOT, en mejor escenario comenzaría a ser vista en octubre.

    A la espera del inicio formal del debate, los senadores Arturo Squella (republicano) y Andrés Longton (RN) trabajan en una serie de indicaciones para atenuar ciertos aspectos de la iniciativa gubernamental.

    La propuesta contempla modificar la Carta Fundamental para establecer la seguridad pública como un deber del Estado; conformar un registro de organizaciones criminales y terroristas; restringir beneficios fiscales a condenados por esos delitos y crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.

    Los ajustes que preparan los senadores oficialistas -ambos miembros de la Comisión Constitucional- dicen relación con eliminar el quinto estado de excepción constitucional, así como las intercepciones telefónicas.

    Como gesto a la oposición recogen una iniciativa de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, en orden a habilitar los regímenes especiales de seguridad penitenciaria”.

    La concurrencia de la oposición a esta reforma es clave para el Ejecutivo, puesto que para aprobar la idea de legislar y evitar que se archive durante un año necesita 29 votos; es decir, debe alinear primero a sus aliados y luego sumar tres senadores que no son de sus filas.

    No obstante, la Comisión de Constitución tampoco debatirá esta semana las modificaciones al Sistema del Responsabilidad Penal Adolescente, que se había destrabado luego de gestiones del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

    La razón es que, en el intertanto, esta instancia, presidida por el senador Pedro Araya (PPD), se abocará a una serie de nombramientos en distintas instituciones, como tribunales ambientales y del Tribunal Constitucional.

    Adicionalmente, la Comisión de Seguridad de la Cámara continuará votando el proyecto del Registro Nacional de Incivilidades y de Vándalos, que, aunque cuenta con suma urgencia, no fue incluida en la agenda de seguridad.

    Más sobre:PolíticaACOTCámara de DiputadosSenado

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