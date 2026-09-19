SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Menos declaraciones y más acciones”: Kaiser insta a Kast a mostrar compromiso con las FF.AA. en la Ley de Presupuesto

    El excandidato al Ejecutivo también planteó la necesidad de "recuperar una conscripción mucho más amplia".

    Por 
    Sofía Álvarez
     
    Shelmmy Carvajal
    “Menos declaraciones y más acciones”: Kaiser insta a Kast a mostrar compromiso con las FF.AA. en la Ley de Presupuesto MARIO TELLEZ

    En la antesala a la tradicional Parada Militar, el timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, emplazó al Gobierno a reflejar su respaldo a las Fuerzas Armadas en la Ley de Presupuesto.

    Consultado por La Tercera respecto a las eventuales palabras del Presidente José Antonio Kast en el desfile de las FF.AA., afirmó que espera que “se mantenga todo en el marco de lo republicano, evidentemente recordando que nosotros tenemos un Chile gracias al Ejército”.

    En este sentido, el excandidato presidencial se dirigió al Mandatario y dijo: “los gestos hágalos en la Ley de Presupuesto. Menos declaraciones y más acciones. Debería empezar a abrir el camino para recuperar una conscripción mucho más amplia que la que hemos tenido hasta ahora”.

    “El expresidente Boric debiese dar explicaciones”

    El nacional libertario también mencionó que un eventual retiro de la candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas de la expresidenta Michelle Bacheletes una decisión de ella”.

    Asimismo, planteó que la determinación de postularla en un primer lugar “fue mala”, y que el exmandatario Gabriel Boric la impulsó “sin consultar con el resto de las fuerzas políticas, lo cual ya le restó apoyo de su propio país”.

    En la misma línea, planteó que “el expresidente Boric debiese dar explicaciones a la expresidenta, en razón de haberla metido en un brete que evidentemente no iba a terminar bien. No era necesario exponerla de esta manera”, declaró.

    Estrecho de Magallanes

    Kaiser también se refirió a los episodios de tensión vividos entre Chile y Argentina respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes.

    “Podemos tomar ciertas medidas de sanción, algunas pueden ser más públicas que otras, pero yo creo que el gesto más importante es decir que en los próximos 50 años vamos a seguir siendo los que rugimos en el barrio, no se pasen de listos”, declaró.

    “Menos declaraciones y más acciones”: Kaiser insta a Kast a mostrar compromiso con las FF.AA. en la Ley de Presupuesto MARIO TELLEZ

    Lee también:

    Más sobre:Johannes KaiserParada MilitarLey de PresupuestoEstrecho de MagallanesMichelle Bachelet

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    Los precios del petróleo y el dólar caen a la espera de acercamientos entre Irán y EE.UU. en la asamblea de la ONU

    Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz

    Omar Larré, de Fintual, por Ahorro Voluntario para la Vivienda en MK4: “La redacción quedó muy rígida”

    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    Lo más leído

    1.
    El plan B de Bachelet tras deponer su postulación a la secretaría general de la ONU

    El plan B de Bachelet tras deponer su postulación a la secretaría general de la ONU

    2.
    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    3.
    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    4.
    Tras receso dieciochero, Congreso retoma agenda de seguridad con infraestructura crítica y expulsión de migrantes

    Tras receso dieciochero, Congreso retoma agenda de seguridad con infraestructura crítica y expulsión de migrantes

    5.
    Los desaciertos que marcaron el inicio de la candidatura de Bachelet a la ONU

    Los desaciertos que marcaron el inicio de la candidatura de Bachelet a la ONU

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla
    Chile

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    El vecino de Viña del Mar que recolectó 400 refranes

    Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita
    Negocios

    Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita

    Los precios del petróleo caen a la espera de acercamientos entre Irán y EE.UU. en la asamblea de la ONU

    Omar Larré, de Fintual, por Ahorro Voluntario para la Vivienda en MK4: “La redacción quedó muy rígida”

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio
    Tendencias

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    La semaglutida de Ozempic logró reducir hasta un 40% los ataques de asma, según un estudio

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League
    El Deportivo

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    Tras la aplastante derrota de Chile: el gesto de Nicolás Massú con el equipo de España que fue destacado por la Copa Davis

    Con Endler y Antonia Canales a la cabeza y Alexis Sánchez tercero: el sorpresivo ranking de chilenos en el sucesor del FIFA

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico
    Cultura y entretención

    La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz

    Dan Wang: “China nunca superará a Estados Unidos”

    Heridos tres militares surcoreanos por una explosión en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?