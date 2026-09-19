“Menos declaraciones y más acciones”: Kaiser insta a Kast a mostrar compromiso con las FF.AA. en la Ley de Presupuesto

En la antesala a la tradicional Parada Militar, el timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, emplazó al Gobierno a reflejar su respaldo a las Fuerzas Armadas en la Ley de Presupuesto.

Consultado por La Tercera respecto a las eventuales palabras del Presidente José Antonio Kast en el desfile de las FF.AA., afirmó que espera que “se mantenga todo en el marco de lo republicano, evidentemente recordando que nosotros tenemos un Chile gracias al Ejército”.

En este sentido, el excandidato presidencial se dirigió al Mandatario y dijo: “los gestos hágalos en la Ley de Presupuesto. Menos declaraciones y más acciones . Debería empezar a abrir el camino para recuperar una conscripción mucho más amplia que la que hemos tenido hasta ahora”.

“El expresidente Boric debiese dar explicaciones”

El nacional libertario también mencionó que un eventual retiro de la candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas de la expresidenta Michelle Bachelet “es una decisión de ella”.

Asimismo, planteó que la determinación de postularla en un primer lugar “fue mala”, y que el exmandatario Gabriel Boric la impulsó “sin consultar con el resto de las fuerzas políticas, lo cual ya le restó apoyo de su propio país”.

En la misma línea, planteó que “el expresidente Boric debiese dar explicaciones a la expresidenta, en razón de haberla metido en un brete que evidentemente no iba a terminar bien . No era necesario exponerla de esta manera”, declaró.

Estrecho de Magallanes

Kaiser también se refirió a los episodios de tensión vividos entre Chile y Argentina respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes.

“Podemos tomar ciertas medidas de sanción, algunas pueden ser más públicas que otras, pero yo creo que el gesto más importante es decir que en los próximos 50 años vamos a seguir siendo los que rugimos en el barrio, no se pasen de listos”, declaró.