Presupuesto 2027: el nuevo gallito que se avecina entre los ministros Poduje y Quiroz

Como cada año, el mes de septiembre es clave para la discusión de la Ley de Presupuesto, donde es habitual que cada uno de los ministerios luche por obtener los recursos necesarios para su cartera. Pero no siempre lo logran. Es en esa línea que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, sorprendió este fin de semana en una entrevista con El Mercurio en la que le avisó sin tapujos a su par de Hacienda, Jorge Quiroz, su meta para el 2027: un reajuste al alza de 23,9% .

Una cifra no menor, considerando el contexto de austeridad fiscal promovido por el gobierno de José Antonio Kast, en el cual el líder de Teatinos 120 -que ha sido empoderado por el Mandatario- ha pedido justamente avanzar hacia lo contrario e impulsó que cada uno de los ministerios hiciera recortes de un 3% de su presupuesto del 2026, algo que no ha sido fácil e incluso resistido por los ministerios.

Vale recordar que cuando en abril Hacienda pidió a todos los ministerios “evaluar” o “descontinuar” programas, habían 11 de Vivienda en esta última categoría.

De hecho, las diferencias se han hecho notar más por la pugna que ha habido entre los ministros Poduje y Quiroz. El urbanista incluso ha dicho que el líder de las finanzas “es devoto de la virgen del puño” y señaló públicamente a que su jefe es el Presidente Kast y no el ministro Quiroz mientras se negaba al recorte presupuestario que le mandataba Hacienda. Esta fue la primera gran -y pública- diferencia entre ambos.

La otra, si bien fue más puertas adentro, estuvo marcada por los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que son un conjunto de medidas que promueve Hacienda qye permitirán mayores facilidades a las inmobiliarias a la hora de construir. En eso Poduje -desde su lado urbanista y de privilegiar la armonía de la arquitectura-, ha tenido diferencias con Quiroz, quien prioriza la inversión por sobre otra cosa. El titular de Vivienda nunca ha estado del todo de acuerdo con la propuesta de su compañero de gabinete.

El Presidente José Antonio Kast. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Y ahora, de cara a lo que viene, desde el Minvu recalcan que la agenda de vivienda es prioritaria para el mandato del Presidente Kast, especialmente considerando su impulso hacia la megarreforma que justamente apunta a revivir el sector de construcción. Así también el énfasis que se le ha dado a la agenda para buscar “un país de propietarios”, tratar de enfocarse en los subsidios habitacionales y en la reconstrucción de las catástrofes en el sur del país y en Valparaíso.

Poduje dice a La Tercera que el cálculo de un 23,9% se hizo sobre la base del pronóstico de lo pactado. “ El monto que solicitamos lo hemos calculado en función de las viviendas que están comprometidas , considerando las que actualmente están en ejecución y, nuestro objetivo es el de reducir las listas de espera de las familias que llevan 15 o 20 años esperando por su casa definitiva. Esto ha sido trabajado previamente entre la Dirección de Administración y Finanzas del Minvu y la Dipres, como ocurre durante una discusión presupuestaria”, dice.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro Segpres, José García Ruminot. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

A nivel cuantitativo el alza se ve relevante. A modo de ejemplo, del 2025 al 2026 el Minvu aumentó un 13,1% su presupuesto -pasando de $5.718.915.402.000 a $6.660.574.238.000-, para el periodo 2024 a 2025 aumentó un 11,4%, mientras que del 2023 al 2024 tuvo un alza del 12,4%.

Pero también ha habido alzas similares en años anteriores, aunque marcadas por contextos complejos y extraordinarios. En el periodo 2020-2021 fue de un 21,7%, lo que se dio en el marco de la pandemia y la crisis económica. También hubo alzas relevantes en 2010, aunque ello se dio en un contexto de reconstrucción por el terremoto que se produjo ese año.

Respecto de posibles diferencias con Hacienda, Poduje recalca que “ la definición final del Presupuesto corresponde al Presidente , quien tiene que considerar las restricciones y las aspiraciones de todos los ministerios, y nosotros nos ajustaremos a esa decisión, adecuando la planificación a los recursos que finalmente se determinen. Somos muy disciplinados respecto a eso ”.

Desde Hacienda no se entregó mayor detalle al ser consultados por este diario.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

Reacciones del Congreso

En el Congreso Nacional algunos parlamentarios de las comisiones de vivienda se cuadran con Poduje y solicitan que se aumente el presupuesto para la cartera. La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, dice que “es positivo que el ministro pida más recursos para Vivienda, pero el presupuesto debe ir acompañado de capacidad de ejecución. Para cumplir la meta de 400 mil viviendas, el gobierno debería iniciar cerca de 8 mil al mes y hoy apenas llega a 2 mil. Ojalá esta solicitud haya sido coordinada con el ministro Quiroz y responda a una definición de todo el gobierno, porque las familias necesitan certezas y viviendas, no nuevas peleas entre ministerios”.

El diputado Juan Carlos Beltrán (RN).

Mientras, el presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados, Juan Carlos Beltrán (RN), señala que “comparto plenamente lo expresado por el ministro Poduje, en que tenemos que hacer el máximo esfuerzo por aumentar los recursos destinados a la vivienda. La crisis habitacional no puede seguir postergándose. Hay cientos, miles de familias y comités habitacionales esperando una solución. Como presidente de la Comisión de Vivienda vamos a empujar para que haya más presupuesto ”.

En esa línea, añade que “si hablamos de prioridad, la vivienda es muchísimo más importante, por ejemplo, que el Instituto de Derechos Humanos (INDH), como así también los recursos mal utilizados por el gobierno pasado en fundaciones”.