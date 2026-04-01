Ministerios se resisten a recorte del 3% impulsado por Hacienda

La decisión del gobierno de excluir al Ministerio de Seguridad del recorte presupuestario del 3% marcó un punto de inflexión en la implementación del ajuste fiscal impulsado por Hacienda. La medida se adoptó luego de constatar que aplicar esa rebaja implicaba reducir en cerca de un 64% los recursos destinados a las policías en el Plan Contra el Crimen Organizado, uno de los ejes del denominado “gobierno de emergencia”.

Pero más allá del caso puntual, la determinación no sólo fue defendida por el Presidente José Antonio Kast, sino que además abrió la puerta a eventuales excepciones en otras carteras. Así lo sinceró el Mandatario el martes, en su primera entrevista con las emisoras asociadas a ARCHI, donde abordó el mandato de Hacienda para que cada ministerio ajuste su presupuesto en un 3%.

“Estamos viendo que todos realicen el ejercicio del recorte y, una vez que se tenga eso claro, cómo establecerlo, cómo plantearlo, vamos a ir viendo en qué lugares el recorte se hace efectivo y en cuáles no”, señaló. Si bien enfatizó que “ese 3% es parejo para todos”, también admitió que, de ser necesario, se evaluarán situaciones “caso a caso” .

Ese margen es el que, por estos días, distintos ministerios intentan hacer valer. En el Ejecutivo reconocen que en carteras consideradas estratégicas, la aplicación del recorte enfrenta serias dificultades. En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres), ha intensificado una ronda de reuniones bilaterales con cada repartición para revisar alternativas y medir espacios de ajuste.

En ese escenario, Educación aparece como uno de los focos de mayor tensión . Al interior de la cartera han adoptado una postura firme: no hay margen real para nuevos recortes. Parte importante del presupuesto -argumentan- está comprometido por ley, lo que limita cualquier maniobra. En privado, en el sector transmiten que el esfuerzo ha estado en identificar espacios de reasignación, aunque reconocen que incluso ese camino se ha vuelto complejo.

La propia ministra ya había anticipado esa posición. “Cuando uno habla de recortes, la realidad es que el presupuesto de Educación ya se recortó. Y no se recortó desde programas mal evaluados, donde había espacios por mayor eficiencia. Se recortaron leyes permanentes”, afirmó en T13 Radio cuando asumió como ministra.

Las conversaciones, en todo caso, están lejos de cerrarse. En el gobierno describen una negociación “de trinchera”: con Hacienda manteniendo una línea dura en la necesidad de ajustar el gasto, mientras que en la cartera insisten en que no existe margen sin afectar compromisos sensibles. Esta semana, de hecho, se realizó una extensa reunión entre equipos del Mineduc y de la Dipres que -según conocedores- fue tensa y evidenció la complejidad del escenario.

Una situación similar se vive en Desarrollo Social, donde la meta del 3% también se ve cuesta arriba . Fuentes de la repartición aseguran que la propuesta que se ha puesto sobre la mesa alcanza, por ahora, un 2,5% de ajuste. El principal nudo radica en que buena parte de su presupuesto está destinado a programas sociales, respecto de los cuales existe un compromiso político de no afectar beneficios.

En Vivienda, en tanto, el margen también es estrecho. La cartera continúa revisando alternativas de reducción de gasto, con el objetivo de resguardar subsidios y proyectos habitacionales. Aunque aseguran que no existe una petición formal para quedar fuera del 3%, el propio ministro Iván Poduje ha advertido que gran parte de los recursos de su repartición ya están comprometidos. “(Tenemos) un presupuesto comprometido en su 97% por deudas de arrastre”, dijo en entrevista con La Tercera.

Salud no está ajeno a esa presión. La ministra May Chomali confirmó a este medio que ya sostuvo una reunión con Hacienda para evaluar fórmulas de ajuste. “Estamos viendo de qué forma ajustamos los gastos, mejorando la eficiencia y garantizando la atención de los pacientes. Nuestro objetivo para estos primeros 90 días es terminar con las listas de espera en cáncer, y en eso estamos trabajando”, señaló.