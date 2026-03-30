Recorte de Seguridad disminuiría un 64% el presupuesto de las policías en el Plan Contra el Crimen Organizado

Fue durante la Comisión de Seguridad del pasado lunes 23 de marzo que el Ministerio de Seguridad anunció cómo se materializaría la disminución del 3% en esa cartera, según el plan de reajuste del Ministerio de Hacienda para todas las reparticiones del Ejecutivo.

En voz de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y del subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, se explicó que dicho reajuste se traduciría en un recorte de $ 72.669.626.000, lo que equivale al 3% de los más de dos billones de presupuesto que tiene el Ministerio de Seguridad. La decisión generó críticas transversales en la comisión incluso del oficialismo, que acusó “falta de consecuencia” al ser la seguridad uno de los principales ejes del denominado “gobierno de emergencia” del Presidente José Antonio Kast.

Las autoridades del ministerio, en la misma ocasión, detallaron los recortes, teniendo al Plan Contra el Crimen Organizado (PNCO) como uno de los principales afectados. Se trata de la iniciativa lanzada por el gobierno del expresidente Gabriel Boric en 2022 y que buscaba entregar recursos a diversas instituciones, principalmente PDI y Carabineros, para fortalecer sus capacidades. Ahora, de ser acogida la propuesta de Seguridad a Hacienda, este plan tendría una rebaja de $ 33.271.738.000, lo que representa una caída del 64% del total del presupuesto de las policías en ese programa.

Lo anterior, porque el presupuesto 2026 del PNCO para las policías aprobado por el Congreso asciende a $ 51.940.536.000, donde la mayoría de los recursos están destinados a Carabineros. En particular, la policía uniformada para este año en la partida de ese plan tiene $ 47.121.813.000, mientras que la PDI, $ 4.818.723.000.

Según lo anunciado por Jouannet, los $ 33 mil millones que se reducirían del PNCO serían a partir de los recursos destinados a Carabineros, lo que dejaría con un saldo de $ 14 mil millones a la policía encabezada por el general director Marcelo Araya, un 70% menos del erario de la institución en ese programa.

El efecto en Carabineros

La entrega de los recursos por parte del gobierno a las policías se materializó año a año a través de convenios. Según afirmó el gobierno de Boric el 2025, desde 2022 al 2025 el Plan Contra el Crimen Organizado entregó $ 241 mil millones en total. De estos, $ 146 mil millones fueron a Carabineros.

A partir de los diversos anuncios de aquel entonces, la mayoría de los recursos que recibió la policía uniformada desde este plan se utilizó para la compra masiva de vehículos, dado que en 2022, el 55% de la flota de Carabineros había cumplido su vida útil, por lo que dicho dinero se usó, año a año, para comprar automóviles.

En septiembre del año pasado, el ministro Luis Cordero informó que cerca de 1.054 autos se compraron para Carabineros con estos recursos, así como también se adquirieron otros elementos para la institución, principalmente tecnológicos. Algo similar se realizó con la PDI.

Por lo mismo, conocedores de la situación afirman que la reducción del presupuesto del PNCO tendrá un impacto, principalmente, en la renovación vehicular de Carabineros, más aún cuando los recortes de Seguridad, además, plantean una disminución de otros $ 4.700 millones en el apartado de “operaciones y servicios” del erario general de Carabineros. Según informó el propio Jouannet en la comisión, esto “impactará directamente en el desarrollo de operaciones habituales, tales como mantenimiento y reparación de cuarteles y vehículos”.

Sobre la disminución del PNCO, el subsecretario explicó en esa instancia que Carabineros “hoy día está recién partiendo los contratos de la compra del año pasado y, por tanto, este plan se ha retrasado en lo que es la compra de vehículos, así que esta cifra que nos ha entregado Carabineros ($ 33 mil millones) perfectamente la podemos ejecutar el próximo año”.

Un programa en descenso

Desde su creación, en 2022, el PNCO ha variado su presupuesto. Siempre su partida presupuestaria se ha agrupado en los recursos para las policías y Gendarmería, y otro para “otras instituciones”.

En 2023, primer año en el que tuvo su partida presupuestaria, el plan destinó más de $ 31 mil millones a Carabineros, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a Gendarmería. El siguiente año ascendió a más de $ 43 mil, y el 2025, subió aún más, llegando a los $ 43.572 millones. Ese año, y sumando el apartado de “otras instituciones”, fue el año con más dinero al PNCO.

Pero para 2026 el plan tuvo una disminución en su presupuesto, aunque también fue el año con la mayor cantidad de recursos para las policías, con casi $ 52 mil millones. Lo primero generó cuestionamientos al gobierno del expresidente Boric, lo que fue explicado en su momento como una reasignación de recursos.

En esa ocasión el Ejecutivo explicó que se disminuyó, además, porque en los años anteriores se habían realizado inversiones que posteriormente no necesitaban nuevos gastos.