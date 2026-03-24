Gobierno propone reducción de $ 72 mil millones en seguridad y parlamentarios oficialistas acusan “falta de consecuencia”

Una serie de recortes en materias de seguridad pública y policías son los que anunció el Ejecutivo para cumplir con la exigencia de Hacienda de recortar el 3% del presupuesto del Ministerio de Seguridad.

Fue este lunes, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, que el gobierno mostró las cartas de cómo concretará el recorte. En la instancia parlamentaria, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, anunciaron la fórmula de la cartera para aplicar la reducción del 3% del presupuesto anunciada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Si bien Jouannet aclaró que esto, por ahora, solo se trata de una “propuesta”, la medida no cayó bien en ninguno de los parlamentarios de la comisión, menos en los oficialistas, quienes incluso apuntaron a una “falta de consecuencia” de parte del Ejecutivo. Lo anterior, dado que la seguridad, eje al que se recortarían $ 72 mil millones, forma parte fundamental del relato de La Moneda sobre el “gobierno de emergencia”.

Pese a aquello, el subsecretario de Seguridad Pública afirmó que existe preocupación para que “aquellas disminuciones que hagamos, no afecten naturalmente temas sensibles que tienen que ver con la seguridad del país. Por tanto, lo que nosotros hemos garantizado y lo que garantizamos a esta comisión es que ninguno de los recortes que se harán tendrán que ver con temas sensibles que naturalmente afecten con la seguridad”.

“Esto tiene que ser validado por la Dirección de Presupuestos. Esta es una propuesta que nosotros estamos haciendo, que esperamos que ojalá concurra en ese sentido. Pero, finalmente, esta propuesta, esperamos que el próximo día sea validada”, afirmó Jouannet.

El golpe a las policías

Fue precisamente el mismo subsecretario el encargado de comunicar los detalles de la propuesta de reajuste. Según especificó el exparlamentario, en total el ajuste será de $ 72.669.626.000, lo que equivale al 3% de los más de dos billones de presupuesto que tiene el Ministerio de Seguridad.

De esos recursos, afirmó, la rebaja será de casi $ 26 mil millones en personal de las diferentes instituciones que integran la cartera encabezada por Steinert. Esto tendrá su principal efecto en Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

La policía uniformada será la más afectada. Según se especificó en la comisión, tendrá una reducción de $ 11 mil millones en reducción de gastos en personal, $ 4.700 millones menos en operaciones y servicios, lo que según afirmó el subsecretario, “impactará directamente en el desarrollo de operaciones habituales, tales como mantenimiento y reparación de cuarteles y vehículos”. Además de eso, también se plantea la rebaja de $ 33 mil millones del Plan Contra el Crimen Organizado destinado a la institución, lo que impacta en la renovación de vehículos “porque hoy día están recién partiendo los contratos de la compra del año pasado y por tanto este plan se ha retrasado en lo que es la compra de vehículos y por tanto esta cifra que nos ha entregado Carabineros perfectamente la podemos ejecutar el próximo año“, sostuvo Jouannet.

La misma institución también tendrá una reducción de $ 1.057 millones en proyectos de inversión, además de otros $ 1.533 millones menos que inicialmente estaban destinados al Hospital de Carabineros. En dicha repartición de salud, la rebaja también será en el ítem de personal.

En el caso de la PDI, tendrá una caída en su presupuesto de $ 16 mil millones, principalmente en el apartado de personal. Según especificó el subsecretario, se reducirán $ 13.266.000.000 en esa área, lo que implica menos viáticos o recursos destinados a ese propósito. La autoridad de gobierno reconoció que “la institución ha logrado un déficit operacional histórico en materia de dotación, por lo que el ajuste presupuestario representa un esfuerzo máximo entre los márgenes posibles, pero en ese sentido la PDI ha hecho ese esfuerzo”. La misma repartición pública también tendrá $ 2.948 millones menos en “diferencia del reajuste” y $ 3.402 millones menos en proyectos de inversión.

Caída en los programas

Pero además de las policías, el gobierno también anunció una reducción en los presupuestos de diferentes programas de gobierno. Por ejemplo, la reducción del personal del plan de seguridad desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También se bajará en $ 10 mil millones los recursos destinados al área de “Seguimiento de causas judiciales” del ministerio.

A este se suman la caída en los recursos a planes impulsados por el gobierno anterior, como el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO) que caerá en $ 583 millones o el Plan Calles Sin Violencia, que se reduce en $ 1.787 millones, principalmente con los recursos destinados a las policías.

La Subsecretaría de Prevención del Delito también tendrá una disminución en su erario, ya que según el anuncio de Jouannet, ese organismo deberá reducir $ 3.526.934.000 del programa Somos Barrio Prioritario, iniciativa que se desarrollaba junto a la Subsecretaría de las Culturas.

Por último, la Agencia Nacional de Ciberseguridad bajará en $ 143 millones su presupuesto, principalmente en personal, consumo y vehículos.

Críticas transversales

El anuncio del gobierno no dejó contento a los parlamentarios, quienes de manera transversal criticaron la medida, aunque las críticas más duras vinieron desde la derecha.

La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Naveillan, manifestó su “preocupación en la restricción presupuestaria. Yo entiendo que efectivamente hay que hacerla, pero me preocupa, sobre todo lo relacionado con la PDI y Carabineros, porque de qué manera podemos garantizar que los vehículos, por ejemplo, estén en buenas condiciones, y si estamos rebajando de lo que es para mantener los vehículos, malamente vamos a poder tener más vehículos en la calle. También me preocupa que esto no signifique los planes de aumento de Carabineros y de PDI como funcionarios, que esta cuestión no se va a afectar con eso”.

“Voy a ser superobjetivo, yo haría una solicitud para que solamente se pueda presentar al Presidente, al ministro de Hacienda y dejar afuera a las policías en esta reducción. Porque siento que hay una falta de consecuencia con la crisis respecto a quien se le quiere disminuir el presupuesto”, afirmó el diputado Enrique Bassalett (Republicanos).

El parlamentario también criticó la explicación del subsecretario sobre “subejecución” del presupuesto, ya que -afirmó- él conoce que aquello ocurre en las instituciones y no necesariamente es que no se utilicen los recursos. “Estoy muy preocupado por este anuncio porque esperaría que se diera prioridad a la seguridad como está en el programa y en consecuencia en verdad hacer el esfuerzo por transferirse el 3% a otras carteras”, agregó.

Las críticas también tuvieron eco en la oposición. El diputado Raúl Leiva (PS) apoyó las palabras de Bassaletti, mientras que Bernardo Salinas (PC) también cuestionó la propuesta de recorte presentada por el Ejecutivo.