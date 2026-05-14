Ernesto Ottone critica a Kast: “No puedes decir cifras astronómicas y después decir, no, es que era una metáfora”

Una mirada bastante crítica acerca del rol que está cumpliendo el denominado Segundo Piso del gobierno de José Antonio Kast tiene Ernesto Ottone, el exjefe de asesores del gobierno de Ricardo Lagos.

Pero no solo eso. En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el sociólogo apunta a que es el mismo Presidente el encargado de marcar los límites. También cuestionó el denominado concepto de “gobierno de emergencia” y las denominada “metafora” utilizada por el jefe de Estado respecto de las cifras de migrantes.

Vamos por parte. Sobre el rol del jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, quien se ha enfrascado en una disputa de poder con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, Ottone es duro en su análisis.

“ El Segundo piso si mete bulla, si aparece como un actor muy fuerte en la política nacional entra naturalmente en una situación conflictiva con el gobierno ”, agregando que este no puede ser el “coordinador político”.

En esa línea, cuestionó el rol de Kast advirtiendo que él tiene que marcar los límite. “En un regimen presidencial, es el Presidente es el marca la cancha”.

“Si el Presidente mismo mezcla mal las cartas, naturalmente las cartas van a andar desordenadas. El Presidente es quien juega el rol fundamental. Y eso no puede ser un problema, ¿cómo decirlo bien? No puede ser un problema de competencia por el poder entre un órgano y otro", añadió.

Asi Ottone sentenció que Kast “no puede gastar el tiempo en estar arreglando los problemas domésticos del gobierno”.

Las metaforas y la emergencia

En tanto, Ernesto Ottone tiene una mirada crítica de lo que está siendo la gestión del Presidente José Antonio Kast. Y si bien dice que es muy temprano para evaluar, sí advierte ciertas situaciones preocupantes.

“El Presidente está perdiendo, está perdiendo apoyo, y está perdiendo, como te dijera yo,el liderazgo”, partió diciendo.

Asimismo, el sociólogo cuestionó el hecho de que Kast haya señalado que la idea que dijo en campaña de que iba a expulsar a 300 mil inmigrantes el día que asumiera era una “metáfora”.

“Las metáforas hay que tener mucho cuidado para usarlas. Los políticos con las metáforas, si no tienen un manejo de la metáfora muy preciso, mejor que se las guarden”, señaló.

En esa línea, añadió que “Chile es un país que va a necesitar migración en el futuro. El problema es cómo tú ordenas la migración. Y entonces tú no puedes estar diciendo barbaridades sobre la migración. Y no puedes decir cifras astronómicas y después decir, no, es que me equivoqué. Es que era una metáfora ”.

Asimismo, Ottone cuestionó el denominado concepto de “gobierno de emergencia” y sostuvo que eso por ejemplo no funciona en materia de seguridad, porque requiere tiempo.

“Yo creo que eso se agotó, porque tú no puedes usar la emergencia como signo de un gobierno”, dijo añadiendo que “yo no creo que la palabra emergencia sea una palabra feliz. Puede tener resultado en campaña”.

Advirtió entonces que “tú no puedes tener a los bomberos cuatro años apagando una casa”.

En tanto, sostuvo que si bien el Presidente es el principal comunicador de un gobierno, este tiene que estar respaldado por una vocería que ordene la visión del Ejecutivo y que tenga una visión de Estado.

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