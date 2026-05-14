Aplausos y ovación: los hinchas de Rosario Central se rinden ante Vicente Pizarro en el triunfo ante Racing

Vicente Pizarro se comienza a consagrar en Argentina. El volante chileno fue una de las grandes figuras en la clasificación de Rosario Central a las semifinales del Torneo Apertura. El Canalla se impuso por 2-1 sobre Racing y se metió entre los cuatro mejores del certamen. Este sábado se medirá con River Plate por el paso a la final.

El formado en Colo Colo fue el eje de su escuadra, consiguiendo un rendimiento destacado. Abandonó el campo del Gigante de Arroyito en el tiempo extra, en el 112′, bajo una ovación. El técnico Jorge Almirón lo sustituyó por Federico Navarro.

El público del Canalla se deshizo en aplausos para Pizarro. También se escuchó el “¡Chileno, chileno!”, desde las tribunas del recinto rosarino.

¡VICENTE PIZARRO, OVACIONADO POR LOS HINCHAS CANALLAS!



El chileno dejó la cancha en la victoria de Rosario Central ante Racing... Y así lo despidieron los fanáticos en el Gigante de Arroyito.



▶️ Mira nuestros partidos del 🇦🇷 #TorneoApertura en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/g0WwCYqr65 — ESPN Chile (@ESPNChile) May 14, 2026

Titular indiscutido

Pizarro se ha convertido en una pieza fija en el esquema de Almirón, quien lo conoce bien desde su etapa en el Cacique.

El chileno se afianzó en el medio transandino y ha tenido una buena temporada. Ha sido titular en los 15 encuentros de Rosario Central en el Apertura, al igual que en los cuatro duelos de Copa Libertadores. El Canalla es líder del Grupo H en el certamen continental, con diez puntos.

En total, Pizarro ha sido titular en 22 encuentros, acumulando 1.295 minutos en cancha. En ese tiempo logró aportar un gol y una asistencia. De hecho, su único festejo le permitió convertirse en héroe ante Sarmiento. En resumen, se ha convertido en titular indiscutido.

Por otra parte, un estudio internacional del prestigioso Observatorio del Fútbol, organismo dependiente de la FIFA, lo incluyó dentro de un listado con los 10 jugadores con mayor proyección de venta en el mercado transandino.

El mediocampista se ubicó en el octavo puesto. Según CIES, su precio de venta está fijado en unos US$ 10,6 millones.