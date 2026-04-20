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    Vicente Pizarro se transforma en el héroe de Rosario Central al marcar el gol del triunfo en el décimo minuto de descuento

    El volante chileno celebró su primera conquista al otro lado de la cordillera y lo tomó con mucha humildad. "Lo importante es que sirvió para que el equipo ganara", aseguró.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Pizarro celebra su primer gol en Argentina. Foto: @RosarioCentral.

    Era un partido importante para Rosario Central. Su máxima estrella, Ángel Di María, no iba entre los titulares por problemas físicos y se debía asegurar los tres puntos ante Sarmiento para llegar con más calma a la recta final de la fase regular del Torneo de Apertura Argentino.

    Pero los de Junín algo tenía que decir. El equipo verde quería llevarse los tres puntos para meterse en la zona de playoff y busco el gol con insistencia en la primera parte del encuentro. Sin embargo, Alejo Véliz marcó para los locales antes de irse al descanso y dejaba a los anfitriones con la primera opción. (42′)

    Tras el descanso, Rosario tiró toda la carne a la parrilla e incluso Di María sumó minutos (70′). Pero, Jonatan Gómez anotó la igualdad en el minuto 77 y los nervios se apoderaron del Gigante de Arroyito. El marcador no cambió en el tiempo que quedaba, pero Vicente Pizarro tenía preparada una sorpresa.

    En el minuto 100, o si lo prefiere en el décimo minuto de descuento, el formado en Colo Colo capturó un rebote en el área y con disparo inatajable marcó su primer tanto en el fútbol transandino y dejó los tres puntos en casa.

    “Estoy muy contento. Pisar más el área es la función que me pide el técnico (Jorge Almirón) y tengo que trabajar día a día para que esto se repita más seguido. Pero lo importante es que sirvió para que el equipo ganara, había que ganar sí o sí porque con nuestra gente nos debemos hacer fuertes”, fueron las humildes declaraciones del futbolista nacional tras el encuentro.

    Luego agregó que “me tocó a mi, pero el equipo llegó por todos lados y no paró de buscar el resultado. Ahora hay que seguir trabajando, porque el partido que viene es el más importante y debemos prepararnos para ganarlos todos”.

    Rosario Central quedó en el cuarto lugar, con 24 puntos, en el mismo apartado (B) que lidera Independiente de Rivadavia (29) y River Plate (26) y cerrará con Estudiantes Río Cuarto (24 de abril) y Tigres (2 de mayo). Y aunque aún no está clasificado, sólo una desgracia (perder los dos encuentros y que todos los que están abajo ganen sus partidos) los dejaría fuera de la fase siguiente.

    Mira el gol de Vicente Pizarro:

    Más sobre:Vicente PizarroRosario CentralFútbol ArgentinoTorneo Apertura

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