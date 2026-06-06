Arquero de Portugal ningunea a Claudio Bravo en la antesala del amistoso ante la Roja: “Lo recuerdo poco”
José Sá, quien es parte de la convocatoria actual del combinado lusitano y también estuvo en la Copa Confederaciones 2017, le baja el perfil al histórico guardameta chileno.
La Roja enfrentará este sábado a Portugal en un partido amistoso. El combinado lusitano se prepara para el Mundial de Norteamérica. En la previa del encuentro, el arquero José Sá recordó el duelo en las semifinales de la Copa Confederaciones 2017.
El actual portero del Wolverhampton integró el plantel que cayó ante Chile en aquella definición. A nueve años del encuentro, reconoció que la derrota fue un momento difícil. “Estábamos tristes por haber perdido ese partido”, señaló.
Sin embargo, cuando fue consultado por Claudio Bravo, la figura de esa jornada tras contener los lanzamientos de Ricardo Quaresma, Joao Moutinho y Nani en la tanda de penales, Sá aseguró que no guarda en su memoria al excapitán de la Selección. “Lo recuerdo un poco, solamente”, respondió.
Más allá de esa declaración, el guardameta destacó a la selección chilena y anticipó que Portugal afrontará el compromiso con seriedad. “Chile es un equipo fuerte, estamos preparados para jugar. Sabemos que Chile trabaja mucho”, afirmó.
Además, mencionó a Lawrence Vigouroux entre los jugadores de los que está al tanto en el plantel nacional y valoró el nivel del equipo dirigido por Nicolás Córdova. “Chile tiene buen equipo. Conozco al guardameta del Swansea. La selección chilena tiene buen equipo a pesar de no estar clasificados al Mundial”, concluyó.
Pese a que en el plantel del combinado luso le bajan el perfil a la hazaña de Bravo, el exfutbolista estará en Lisboa como invitado especial de la ANFP y, de hecho, será homenajeado en la antesala del encuentro.
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