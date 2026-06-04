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    Con Brayan Cortés en el arco: la formación de la Roja para enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo

    Nicolás Córdova define la oncena que enfrentará a la mundialista escuadra europea. La principal novedad estará en el pórtico.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Brayan Cortés, en la Roja (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La Roja examina a otro mundialista. Es el premio de consuelo para el combinado nacional después de una paupérrima campaña en las Eliminatorias, en la que terminó, literalmente, en el sótano de Sudamérica. La escuadra que encabeza Nicolás Córdova continúa el proceso de nuevas figuras con un aliciente especial: se mide con Portugal, la oncena que lidera Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia.

    La presencia del delantero del Al Nassr genera tal nivel de magnetismo que hay jugadores chilenos que no han escondido la atracción. "Ojalá pueda hacer un buen partido para cambiar camiseta con él y tener un recuerdo. Creo que será su último Mundial, sus últimos partidos. Pero hay que enfocarse en un buen resultado”, respondió Lucas Cepeda a Kenotrotamundos en la antesala del compromiso, en una mezcla de los objetivos con que afrontará el duelo.

    Operación CR7: la formación de la Roja para enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo

    Las metas de Córdova van por otro lado. “Sabemos que es un partido muy difícil, pero la única manera de poder volver a competir a alto nivel en competencias oficiales es jugar este tipo de partidos, para que los jugadores se vayan acostumbrando a otras velocidades y a espacios más reducidos”, declaró el entrenador en la conferencia previa al viaje a Europa.

    El balance del estratega es favorable. “Hemos dirigido siete partidos y me parece que el único partido en el que dejamos de competir fue contra Nueva Zelanda, tras la expulsión”, reforzó en esa oportunidad. Ante los oceánicos, que estarán en el evento planetario que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, Chile cayó por 4-1.

    Nicolás Córdova, técnico de la Roja. www.photosport.nz

    Ante la escuadra lusa habrá novedades. La más llamativa será la presencia en el arco de Brayan Cortés. El iquiqueño, de destacada actualidad en Argentinos Juniors, no defiende el pórtico nacional desde hace casi un año: la última vez que lo custodió fue en la derrota ante Bolivia, el 10 de junio de 2025, en El Alto, en el duelo que marcó la salida de Ricardo Gareca de la banca nacional. “Estoy muy contento de tener esta linda oportunidad y de prepararnos de la mejor manera para estos amistosos. Se vienen partidos muy importantes, que nos ayudan a crecer como jugadores. Todos los que estamos acá queremos ganarnos una oportunidad”, expresó, en su retorno.

    “Si no estuve viniendo a la Selección habrá sido por alguna razón. Solo toca agachar la cabeza. Lo analizo muy tranquilo”, planteó, con autocrítica, respecto de su ausencia.

    Su inclusión relegará a Lawrence Vigouroux, a quien Córdova había privilegiado durante su gestión.

    Movimiento de piezas

    En el resto del campo también habrá variantes. Una de ellas será la aparición de Felipe Loyola como lateral derecho, una posición que realizó en el comienzo de su carrera y hasta su paso por Huachipato y que fue la que lo llevó a ser considerado en el equipo nacional. En el centro de la zaga, la misión de mantener bajo control a CR7 estará a cargo de Guillermo Maripán e Iván Román.

    En el mediocampo sobresale el trío que Córdova dispondrá como apoyo al único atacante nominal: Gonzalo Tapia. En esa función estarán Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda. El volante de Independiente es uno de los nombres que el estratega rescató del plantel que afrontó el Mundial Sub 20. También forma parte del plan de reclutamiento de jugadores nacidos fuera de Chile que resulten elegibles para la Roja.

    Chile formará con Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.

    Más sobre:La RojaSelecciónPortugalNicolás CórdovaCristiano RonaldoFútbolFútbol Nacional

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