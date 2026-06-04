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    Cuánto dinero recibieron los clubes chilenos por TNT en 2025: Colo Colo lidera el reparto con más de $5.690 millones

    Los pagos correspondientes al contrato de televisión muestran diferencias entre equipos de Primera División y Primera B. Los tres grandes encabezaron la distribución de recursos en un año marcado por las negociaciones que derivaron en la creación de la Copa de la Liga.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Cuánto dinero recibieron los clubes chilenos por TNT en 2025: Colo Colo lidera el reparto con más de $5.690 millones. MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

    El fútbol chileno realiza sus balances. En 2025 los pagos correspondientes al contrato entre la ANFP y TNT Sports se incrementaron. Los montos, como es costumbre, muestran diferencias entre instituciones de Primera División y Primera B, además de variaciones asociadas a ascensos y descensos. Así lo deja ver el documento oficial al que tuvo acceso El Deportivo.

    Entre los equipos que percibieron mayores ingresos aparecen Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. El Cacique recibió $ 5.690.237.000, cifra superior a los $ 5.400.176.000 obtenidos en 2024. La diferencia fue de $ 290.061.000.

    La U recibió $ 5.315.726.000, mientras que en 2024 había percibido $ 5.044.756.000. El incremento fue de $ 270.970.000.

    Por su parte, la UC obtuvo $ 4.586.971.000 durante 2025, por encima de los $ 4.353.149.000 recibidos el año anterior. La diferencia alcanzó los $ 233.822.000.

    En el siguiente tramo aparecen once instituciones que en 2025 estaban en Primera División: Huachipato, Audax Italiano, O’Higgins, Palestino, Cobresal, Unión Española, Unión La Calera, Everton, Ñublense, Deportes Iquique y Coquimbo Unido. Cada una recibió $ 3.561.583.000, cifra superior a los $ 3.380.031.000 distribuidos durante 2024. El aumento fue de $ 181.552.000 por club.

    Los recursos distribuidos por TNT Sports durante 2025 alcanzan los $ 86.004.588.000. Foto: Photosport

    Los equipos ascendidos a Primera División para la temporada 2025 también registraron una variación importante. La Serena y Limache recibieron $ 3.561.583.000 cada uno, muy por encima de los $ 1.430.125.000 que correspondían a su participación en Primera B durante 2024.

    La situación fue inversa para los clubes que descendieron. Cobreloa y Deportes Copiapó percibieron $ 1.506.942.000 en 2025, mientras que en 2024 habían recibido $ 3.380.031.000 como integrantes de la máxima categoría. La diferencia representa una disminución de $ 1.873.089.000.

    En Primera B, Curicó Unido, Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers, Universidad de Concepción, Santiago Morning, Deportes Santa Cruz, Magallanes, Unión San Felipe, Deportes Temuco, Rangers, San Luis de Quillota, San Marcos de Arica y Recoleta recibieron $ 1.506.942.000 cada uno. En comparación con 2024, cuando obtuvieron $ 1.430.125.000, el incremento fue de $ 76.817.000.

    Deportes Concepción también estuvo en la Liga de Ascenso y recibió $ 1.506.942.000 durante 2025, luego de no haber percibido recursos por este concepto en 2024. En tanto, Barnechea aparece con pagos durante 2024 por $ 1.430.125.000, pero sin registro de distribución para 2025.

    Considerando la totalidad de los montos informados, los recursos distribuidos por TNT Sports durante 2025 alcanzan los $ 86.004.588.000.

    El acuerdo de 2026

    Vale decir que la distribución de 2025 se produjo en medio de las negociaciones entre la ANFP y TNT Sports para reformular las condiciones del contrato televisivo. Como parte del entendimiento alcanzado para los próximos años se incorporó la creación de la Copa de la Liga, torneo que busca aumentar la cantidad de partidos incluidos en la programación del canal.

    La discusión entre ambas partes tuvo como antecedente el conflicto judicial surgido tras el estallido social de 2019 y posteriormente la pandemia de Covid-19. La suspensión de competencias y la reducción del calendario generaron diferencias respecto del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

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