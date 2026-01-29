Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT

TNT Sports, el canal encargado de la transmisión del fútbol chileno, se alista para la intensa temporada que contempla transmisiones hasta diciembre.

La empresa tiene contemplada la televisación de más de 600 partidos desde enero hasta fin de año, teniendo como una de las principales novedades la llegada de la Copa de la Liga, competencia que debuta en 2026.

Con esto, se sumarán en promedio 53 partidos adicionales por la temporada, manteniendo así las competencias durante todo el año.

Además, anunciaron un nuevo esquema que incluye una mejor coordinación en la programación de horarios y estadios, a través de una mesa de trabajo conjunta con la ANFP y las autoridades correspondientes. Todo con el fin de asegurar el desarrollo de los encuentros.

Todo comenzó con el desarrollo de la Supercopa en su nuevo formato con cuatro equipos que se desarrolló en Viña del Mar. Coquimbo Unido (campeón de la Liga de Primera), Universidad Católica (subcampeón del Torneo Nacional) Huachipato (ganador de la Copa Chile) y Deportes Limache (finalista de la Copa Chile) fueron los protagonistas, siendo los Piratas los que pudieron levantar el trofeo.

Ahora, el siguiente paso es el inicio de la Liga de Primera contemplado para este fin de semana y que tendrá el choque entre Universidad de Chile y Audax Italiano como duelo inaugural, programado para el viernes 30 de enero desde las 20.00 horas.

También destaca el choque de campeones entre Universidad de Concepción que regresa desde la Primera B y Coquimbo Unido, fijado para el sábado 31 de enero desde las 20.30 horas en el estadio Ester Roa.

En paralelo, al choque en tierras penquistas, Deportes Iquique y San Marcos de Arica se enfrentarán por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile. Cabe indicar que primero se desarrollarán los partidos entre los equipos del Ascenso y, tras esa etapa, se abrirá un receso hasta mitad de año cuando comenzarán a competir los clubes de la Primera División.

Los duelos por la Liga de Ascenso, comenzarán el viernes 20 de febrero con el partido entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz.

En cuanto a la Copa de la Liga, esta tendrá a los 16 equipos de Primera División agrupados en cuatro grupos. Su disputa se extenderá desde el 16 de marzo hasta el 19 de julio. El formato considera una fase de grupos, seguida de semifinales y final. Su desarrollo coincide con el periodo del Mundial en las rondas decisivas.

Coquimbo Unido es el campeón defensor tras quedarse con el título en 2025. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El cierre

Tras la disputa del Mundial de Norteamérica 2026, la Liga de Primera retomará su curso con la fecha 16 en la semana del 13 al 19 de julio. En el Ascenso, el segundo semestre estará marcado por el cierre de la fase regular y la disputa de la liguilla por el segundo cupo a Primera División.

Las definiciones de la temporada se concentran entre noviembre y diciembre. La trigésima fecha del torneo de Primera División está prevista para la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

En la semana siguiente se encuentra agendada la definición del cupo Chile 4 a la Copa Libertadores, a través de un partido entre el tercer lugar de la tabla anual y el campeón de la Copa Chile, conforme al esquema propuesto en las bases 2026. En caso de coincidencia de equipos, se aplicarán los criterios reglamentarios correspondientes.