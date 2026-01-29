SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT

    Tras la disputa de la Supercopa, TNT Sports ofrecerá duelos de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Huachipato y la UC fueron parte de la Supercopa. ANDRES PINA/ATON CHILE

    TNT Sports, el canal encargado de la transmisión del fútbol chileno, se alista para la intensa temporada que contempla transmisiones hasta diciembre.

    La empresa tiene contemplada la televisación de más de 600 partidos desde enero hasta fin de año, teniendo como una de las principales novedades la llegada de la Copa de la Liga, competencia que debuta en 2026.

    Con esto, se sumarán en promedio 53 partidos adicionales por la temporada, manteniendo así las competencias durante todo el año.

    Además, anunciaron un nuevo esquema que incluye una mejor coordinación en la programación de horarios y estadios, a través de una mesa de trabajo conjunta con la ANFP y las autoridades correspondientes. Todo con el fin de asegurar el desarrollo de los encuentros.

    Todo comenzó con el desarrollo de la Supercopa en su nuevo formato con cuatro equipos que se desarrolló en Viña del Mar. Coquimbo Unido (campeón de la Liga de Primera), Universidad Católica (subcampeón del Torneo Nacional) Huachipato (ganador de la Copa Chile) y Deportes Limache (finalista de la Copa Chile) fueron los protagonistas, siendo los Piratas los que pudieron levantar el trofeo.

    Ahora, el siguiente paso es el inicio de la Liga de Primera contemplado para este fin de semana y que tendrá el choque entre Universidad de Chile y Audax Italiano como duelo inaugural, programado para el viernes 30 de enero desde las 20.00 horas.

    También destaca el choque de campeones entre Universidad de Concepción que regresa desde la Primera B y Coquimbo Unido, fijado para el sábado 31 de enero desde las 20.30 horas en el estadio Ester Roa.

    En paralelo, al choque en tierras penquistas, Deportes Iquique y San Marcos de Arica se enfrentarán por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile. Cabe indicar que primero se desarrollarán los partidos entre los equipos del Ascenso y, tras esa etapa, se abrirá un receso hasta mitad de año cuando comenzarán a competir los clubes de la Primera División.

    Los duelos por la Liga de Ascenso, comenzarán el viernes 20 de febrero con el partido entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz.

    En cuanto a la Copa de la Liga, esta tendrá a los 16 equipos de Primera División agrupados en cuatro grupos. Su disputa se extenderá desde el 16 de marzo hasta el 19 de julio. El formato considera una fase de grupos, seguida de semifinales y final. Su desarrollo coincide con el periodo del Mundial en las rondas decisivas.

    Coquimbo Unido es el campeón defensor tras quedarse con el título en 2025. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El cierre

    Tras la disputa del Mundial de Norteamérica 2026, la Liga de Primera retomará su curso con la fecha 16 en la semana del 13 al 19 de julio. En el Ascenso, el segundo semestre estará marcado por el cierre de la fase regular y la disputa de la liguilla por el segundo cupo a Primera División.

    Las definiciones de la temporada se concentran entre noviembre y diciembre. La trigésima fecha del torneo de Primera División está prevista para la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

    En la semana siguiente se encuentra agendada la definición del cupo Chile 4 a la Copa Libertadores, a través de un partido entre el tercer lugar de la tabla anual y el campeón de la Copa Chile, conforme al esquema propuesto en las bases 2026. En caso de coincidencia de equipos, se aplicarán los criterios reglamentarios correspondientes.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol nacionalLiga de PrimraLiga de AscensoCopa de la LigaCopa ChileTNT Sports

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

    Manouchehri (PS) revela gestiones para concretar acuerdo administrativo con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados

    Portonazo en Maipú: asaltante que murió atropellado tenía condena por homicidio

    Sedini por proyecto de Sala Cuna Universal: que la ley “salga mal hecha” y “apurada” es “un error”

    Karlezi niega que bases del Partido Nacional Libertario compartan el disgusto de Labbé por no sumarse al gobierno de Kast

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna

    Lo más leído

    1.
    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala tras una oferta de Coquimbo

    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala tras una oferta de Coquimbo

    2.
    “A mí no me gusta”: Marcelo Díaz reprueba el regreso de Marcelo Morales a la U tras el paso del lateral por la MLS

    “A mí no me gusta”: Marcelo Díaz reprueba el regreso de Marcelo Morales a la U tras el paso del lateral por la MLS

    3.
    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”

    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”

    4.
    Se acabó la paciencia: Unión Española se aburre y despide a Emiliano Vecchio por “grave incumplimiento de contrato”

    Se acabó la paciencia: Unión Española se aburre y despide a Emiliano Vecchio por “grave incumplimiento de contrato”

    5.
    Pablo Milad responde a las críticas de Marcelo Díaz contra la ANFP por el castigo a 3.200 hinchas de la U

    Pablo Milad responde a las críticas de Marcelo Díaz contra la ANFP por el castigo a 3.200 hinchas de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Rating del miércoles 28 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 28 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile
    Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

    Manouchehri (PS) revela gestiones para concretar acuerdo administrativo con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna
    Negocios

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna

    El dólar retoma su caída ante rally del cobre

    Telefónica cita a junta para zanjar transacciones y el acceso a crédito en medio del proceso de venta

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT
    El Deportivo

    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT

    La U anuncia nuevo beneficio para los abonados y explica el alza de precio

    Pablo Milad responde a las críticas de Marcelo Díaz contra la ANFP por el castigo a 3.200 hinchas de la U

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional
    Cultura y entretención

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití
    Mundo

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con Estados Unidos sobre Groenlandia

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó