Conductor es baleado tras resistirse a violento robo de vehículo en Providencia

Un violento asalto se registró la noche de este lunes en la comuna de Providencia, luego de que un conductor fuera baleado al resistirse al robo de su vehículo en plena vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 22.00 horas en calle Eduardo Munita Quiroga, donde un hombre se desplazaba en un station wagon cuando fue interceptado por un grupo de delincuentes armados.

Según detalló el capitán Nicolás Painepi, oficial de ronda Oriente de Carabineros, al llegar personal policial al lugar, se le brindó auxilio inmediato a la víctima.

“Mantenía un impacto balístico a la altura de su abdomen, más o menos a la altura de la axila, de consideración grave”, explicó.

Posteriormente, fue estabilizado por personal del SAMU y trasladado a la Clínica Indisa, donde permanece fuera de riesgo vital.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue abordada por entre dos y tres sujetos armados. “Portaban armas de fuego, tanto cortas como largas, y en el momento en que la víctima se resistía al delito, estos le efectúan un disparo prácticamente a la altura del abdomen”, señaló Painepi.

El capitán de Carabineros agregó que el ataque fue directo: “La víctima, una vez ya bajada del móvil, sigue resistiéndose a la sustracción de su vehículo, y uno de los sujetos le ejecuta el disparo de forma directa al cuerpo”.

Asimismo, indicó que al menos dos de los antisociales estaban armados, uno con una pistola y otro con un arma larga tipo subametralladora Uzi, siendo este último quien habría efectuado el disparo.

Hipótesis de seguimiento previo

La institución uniformada también baraja la hipótesis de que el conductor habría sido seguido antes del asalto.

“Es una de las líneas investigativas, ya que la víctima, al detener su vehículo, es abordada de forma inmediata por estos sujetos”, indicó el capitán.

Según los registros preliminares obtenidos a través de cámaras de seguridad y testimonios, los delincuentes se movilizaban en un vehículo tipo city car y escaparon en dirección desconocida tras concretar el robo.

El automóvil sustraído ya fue encargado a nivel nacional, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de los responsables y esclarecer completamente la dinámica del delito.

Desde la policía precisaron además que la víctima no reside en el lugar donde ocurrió el hecho, sino que se encontraba visitando a conocidos al momento de ser atacada.