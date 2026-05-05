Gobierno confirma que renovará este martes la suma urgencia de la discusión del megaproyecto

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, anunció este lunes que el gobierno renovará la suma urgencia del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica impulsado por el Presidente José Antonio Kast, con el objetivo de acelerar su tramitación en la Cámara de Diputados.

En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado abordó el avance de la iniciativa, que actualmente se discute en Hacienda para luego ser vista en paralelo en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, en medio de cuestionamientos de diputados opositores que han planteado reparos por eventuales aspectos inconstitucionales y por los tiempos del debate.

“La decisión es repetir la suma urgencia, esto significa 15 días hábiles para la tramitación del proyecto, naturalmente en la Cámara de Diputados. Mañana (martes) esperamos ingresar la urgencia” , afirmó García.

En esa línea, indicó que durante esta semana se espera votar la iniciativa en general en la comisión de Hacienda y, la próxima, su discusión en particular. “Eso nos comunicó el diputado Agustín Romero (presidente de la instancia)”, añadió.

Frente a las críticas de la oposición por una supuesta falta de espacio para el debate, el ministro las desestimó. “Yo creo que ha habido espacio, yo diría que más que suficiente. Lo que pasa es que, cuando las materias tributarias comienzan a afectar la decisión de consumidores y de inversionistas, esto no puede ser eterno y tiene que ser rápido” , sostuvo.

Asimismo, defendió la tramitación señalando que “el proceso es enteramente democrático” y calificó los cuestionamientos como “más bien una excusa y una razón para dilatar; que un genuino interés de querer profundizar o discutir. No de toda la oposición”.

“Si nosotros demoramos en que esto sea ley, demoramos la reactivación de la construcción y demoramos la reconstrucción del empleo”, agregó.

En ese contexto, el titular de la Segpres planteó que sería “bueno para el país” que el proyecto sea despachado al Senado antes del 1 de junio. “Me encantaría”, señaló, junto con llamar a respaldar la iniciativa.

Compromisos con el PDG

El ministro también se refirió a los acuerdos alcanzados con el Partido de la Gente (PDG) para asegurar apoyo a la iniciativa, indicando que los proyectos comprometidos se ingresarán en paralelo al Congreso.

“No he tenido la oportunidad de hablar hoy con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, porque sé que el sábado estuvieron trabajando los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y los equipos técnicos del PDG, pero lo más pronto posible. Nuestro interés e intención es cumplir con los plazos y honrar ese acuerdo”, afirmó, agregando que su presentación sería “cuestión de días”.

Respecto a la devolución del IVA en medicamentos, García explicó que el mecanismo será mediante “una especie de bolsillo electrónico, acotado a un grupo de remedios”.

“Lo más probable es que vamos a comenzar por un segmento de la población y eso quedaría en la ley, lo vamos a ir extendiendo a otros segmentos con un paquete de medicamentos que puede ir creciendo, un poco como partió el Auge”, detalló.