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    Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja al menos 21 muertos y 61 heridos

    Autoridades desplegaron un masivo operativo de rescate, evacuaron a miles de personas y ordenaron investigar responsabilidades tras el siniestro ocurrido en una de las principales zonas productoras de pirotecnia del país.

    Por 
    Roberto Martínez

    Al menos 21 personas murieron y otras 61 resultaron heridas tras una potente explosión registrada este lunes en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia de Hunan, en China.

    El incidente ocurrió en la planta Huasheng, ubicada en la ciudad de Liuyang, reconocida como uno de los mayores centros de producción de pirotecnia a nivel mundial.

    De acuerdo con medios estatales, la detonación ocurrió cerca de las 16.40 hora local, generando un amplio despliegue de emergencia, donde equipos de rescate evacuaron a todas las personas en un radio de tres kilómetros desde la planta, mientras cerca de 500 efectivos fueron movilizados para las labores de búsqueda, rescate y atención de heridos.

    Las autoridades informaron que, debido al alto riesgo, se debieron extremar las medidas de seguridad en el lugar, especialmente por la presencia de dos depósitos de pólvora dentro del recinto, que podían provocar nuevas explosiones. Para mitigar ese peligro, los equipos implementaron acciones como la humidificación del área, con el fin de evitar accidentes secundarios durante las operaciones.

    Además, se utilizaron robots para apoyar la búsqueda de personas atrapadas entre los escombros, en medio de un escenario descrito como altamente complejo por la magnitud del estallido.

    Daños estructurales

    El impacto de la explosión fue de tal intensidad que provocó daños en viviendas cercanas. Según reportes televisivos, las ondas expansivas destruyeron ventanas y afectaron estructuras de edificios residenciales ubicados en las inmediaciones de la fábrica.

    Habitantes del sector relataron escenas de destrucción. Una residente, que vive a aproximadamente un kilómetro del lugar, afirmó a la cadena BBC que “las ventanas de nuestras casas se hicieron añicos, los marcos de aluminio se deformaron e incluso las puertas de acero inoxidable quedaron torcidas”. Otra vecina indicó que decidió abandonar el área por temor a nuevos incidentes.

    Asimismo, se reportó que piedras y escombros fueron proyectados hacia caminos cercanos, obligando a modificar rutas de tránsito en la zona.

    La policía china inició una investigación para determinar las causas del accidente y ya adoptó “medidas de control” contra el responsable de la empresa operadora de la planta. Al mismo tiempo, las autoridades buscan establecer eventuales negligencias o incumplimientos en las normas de seguridad industrial.

    En este tenor, el presidente Xi Jinping instruyó desplegar “todos los esfuerzos posibles” para encontrar a personas desaparecidas y salvar a los heridos, además de exigir una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

    Más sobre:ChinaExplosiónFallecidosHuashengFuegos artificialesPirotecniaLiuyangHunanMundo

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