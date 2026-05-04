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    Tragedia en Colombia: conductora perdió el control de su monster truck y dejó 38 heridos y tres fallecidos

    El accidente ocurrió en una exhibición automovilística en la ciudad de Popayán, luego de que una gran camioneta todoterreno se abalanzara contra un grupo de espectadores. Entre las víctimas fatales se contabiliza una niña de 10 años.

    Por 
    Lya Rosen
    Accidente en espectáculo de Monster Trucks en Colombia. Imagen redes sociales.

    Un grave accidente se registró la tarde de este domingo en la ciudad de Popayán, al suroccidente de Colombia, cuando un vehículo atropelló al público de una exhibición de monster trucks, ocasionando la muerte de tres personas y dejando casi 40 heridos.

    La tragedia ocurrió luego de que la conductora del “camión monstruo” perdiera el control del mismo y se abalanzara contra un grupo de espectadores presentes en el show automotor que se realizaba en el Boulevard Rose, en la capital del estado de Cauca.

    El momento en que el gran vehículo modificado atravesó la barrera de seguridad y se dirigió hacia los asistentes fue registrado en redes sociales, mostrando a la multitud pidiendo auxilio y tratando de escapar del todoterreno.

    Accidente en espectáculo de Monster Trucks en Colombia. Imagen redes sociales.

    Ante la gravedad del incidente, las autoridades locales y el Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar, y varias ambulancias trasladaron a los heridos a centros asistenciales.

    Aunque inicialmente se habló de a lo menos 15 personas lesionadas de diversa gravedad, la cifra luego se elevó 38. Las autoridades también reportaron que una niña de 10 años murió en el lugar y posteriormente dos espectadores más fallecieron en los hospitales.

    El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, informó del aumento de víctimas, apuntando que “nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Bulevar Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos”, como consignó el diario El Mundo.

    Por su parte, el comandante de la Policía local, el coronel Julián Castañeda, informó que al parecer se trató de una falla mecánica, ya que el automóvil se aceleró y no pudo frenar, lo que lo llevó a estrellarse contra la multitud presente y terminar su carrera al chocar contra un poste.

    En conversación con El Tiempo, el uniformado detalló que “era un evento privado. Se presentó una falla mecánica, se salió de la pista. La cifra aún no es oficial. El vehículo se aceleró, no se podía frenar y la persona que conducía está estable”.

    Accidente en espectáculo de Monster Trucks en Colombia. Imagen redes sociales.

    Sin embargo, Castañeda aclaró que el incidente aún está en plena etapa investigativa. “Se está verificando qué pasó, qué es lo que sucedió, está ya el proceso de investigación, se verifica qué pasó con el vehículo y los pilotos de esta actividad. La conductora hace parte de una de las heridas, está lesionada y atendida en un centro médico”, informó.

    El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, también se refirió al accidente asegurando que “desde nuestra Secretaría de Salud hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la articulación con la red hospitalaria pública y privada, bomberos y red de ambulancias para atender la situación”, como consignó Noticias Caracol.

    “Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de quienes se vieron afectados en este trágico accidente, así como con nuestra ciudad capital, Popayán”, manifestó finalmente Guzmán.

    Más sobre:ColombiaAccidenteAtropelloPopayánMonster TrucksCamionetaMuertosHeridosMundo

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