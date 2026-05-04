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    Ataque armado en San Miguel deja a un hombre herido a bala

    La víctima permanece hospitalizada con diagnóstico reservado, mientras equipos especializados levantan evidencia y buscan a los responsables del hecho ocurrido a plena luz del día.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un violento ataque armado se registró la tarde de este domingo en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, donde un hombre resultó gravemente herido tras recibir múltiples disparos.

    El hecho que es investigado como homicidio frustrado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

    Al respecto, el fiscal ECOH, Marcelo Vargas, detalló que el procedimiento se originó cerca de las 15:50 horas en calle Santa Fe, luego de un llamado de emergencia que alertó sobre la balacera.

    Estamos en una concurrencia producto de un procedimiento de homicidio frustrado”, explicó.

    Ataque con múltiples disparos

    Según los primeros antecedentes, la víctima se encontraba junto a otras personas en el frontis de un domicilio, preparándose para ver un partido de fútbol, cuando fueron abordados por desconocidos.

    “Se acercan dos vehículos, de los cuales desciende un número indeterminado de sujetos, quienes los atacan básicamente con armamento”, indicó el persecutor.

    En ese contexto, manifestó que se efectuaron varios disparos, dejando al afectado con lesiones de consideración.

    El herido fue trasladado hasta el Hospital Barros Luco, donde permanece con diagnóstico reservado, aunque preliminarmente fuera de riesgo vital.

    Robo y diligencias en curso

    El fiscal también confirmó que, además del ataque, algunos de los testigos fueron víctimas de robo.

    A algunos de los presentes les sustraen especies que mantenían en ese momento”, señaló.

    En el sitio del suceso trabajan equipos del ECOH junto a la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, con apoyo de Carabineros, desarrollando diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido.

    “Hemos empadronado testigos, levantado imágenes de cámaras de seguridad y estamos barajando distintas hipótesis investigativas”, añadió Vargas, subrayando que las pericias buscan identificar y ubicar a los autores del ataque.

    Consultado por un procedimiento similar ocurrido el día anterior en las cercanías, el fiscal indicó que se está evaluando una eventual relación, aunque los antecedentes iniciales apuntan a que serían hechos distintos.

    “Preliminarmente no tendrían relación. Los vehículos no son los mismos y las dinámicas son distintas”, precisó.

    Por ahora, la investigación se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades continúan recabando antecedentes para determinar la motivación del ataque y dar con los responsables.

    Más sobre:PolicialHomicidio frustradoSan MiguelFiscalía ECOHNacional

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