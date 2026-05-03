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    Irán confirma que Estados Unidos respondió a su última propuesta de paz de 14 puntos

    El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, recalcó además que su proyecto de 14 puntos “no trata sobre las conversaciones nucleares, sino sobre el final de la guerra”. Washington, por su parte, aún no ha confirmado oficialmente su respuesta a Teherán.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Irán. Foto: Archivo. Sha Dati

    El gobierno iraní confirmó este domingo que recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos a su última propuesta de paz y que ya está estudiándola.

    En declaraciones a la televisión pública IRIB, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqaei, dijo que “los estadounidenses han dado a Pakistán -el país mediador- una respuesta al plan de puntos de Irán y la estamos estudiando”.

    Además, señaló que su proyecto de 14 puntos “no trata sobre las conversaciones nucleares, sino sobre el final de la guerra”.

    “Estamos en esta fase. Veremos qué ocurre en el futuro. La decisión se tomará cuando llegue el momento”, apuntó.

    De la misma forma, Baqaei rechazó las informaciones sobre un acuerdo para la retirada de minas del estrecho de Ormuz y las calificó de “ficción mediática”.

    El vocero resaltó por otra parte que cualquier posible acuerdo depende de la voluntad de Irán y que no hay una fecha límite. “La propuesta marco se basa en un cese inicial y después habría una revisión detallada durante un periodo de 30 días”, explicó.

    “Irán, básicamente no acepta negociar con ultimátums y fechas límite impuestas”, argumentó.

    La propuesta iraní prevé “poner fin a la guerra” en un plazo de 30 días en contraste con lo que plantea Washington, que incluye un alto el fuego de dos meses.

    Teherán pide además garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval y la liberación de los activos iraníes congelados.

    Asimismo contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano. Junto con la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

    Washington, por su parte, aún no ha confirmado formalmente su respuesta a Irán. Sin embargo, el presidente Donald Trump declaró el domingo al medio israelí Kan News que la propuesta le resultaba inaceptable.

    Además, en horas de la tarde, el mandatario estadounidense anunció que Estados Unidos ayudaría a los países con barcos varados en el estrecho de Ormuz, con el proceso bautizado por él como “Proyecto Libertad”, que comenzaría el lunes.

    “Por el bien de Irán, Medio Oriente y Estados Unidos, les hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos para que salgan de forma segura de estas vías navegables restringidas, de modo que puedan continuar con sus negocios con libertad y sin problemas”, dijo en una publicación Truth Social, sin especificar a qué naciones se refería y enfatizando que si se interfería en él “habría que actuar con firmeza”.

    Más sobre:IránEstados UnidosPropuesta de pazEsmail BaqaeiDonald TrumpMundo

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