Carabineros incauta millonario contrabando de cigarrillos en Petorca

Durante un control carretero en la comuna de Petorca, ubicada en la Región de Valparaíso, Carabineros logró ejecutar un decomiso de cigarros de contrabando.

Los hechos ocurrieron durante el sábado 2 de mayo, cuando personal policial interceptó a un vehículo que cargaba 836.000 cajetillas, avaluadas en cerca de 1.600 millones de pesos.

“Le dan un duro golpe al contrabando de cigarrillos, siendo este, junto a la droga, las principales fuentes de ingreso del comercio ilícito, por eso es tan importante este golpe que ha dado Carabineros a los delincuentes”, señaló el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones.

Asimismo, la autoridad regional felicitó en nombre del Gobierno a las unidades policiales que participaron del operativo, que fue fruto de una investigación policial.