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    Seguridad reporta 21 detenciones en primer balance del Plan Escudo en Ruta en el Norte Grande

    Una totalidad de 2.030 controles de identidad se llevaron a cabo por las autoridades policiales en el marco del despliegue inicial del plan.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Seguridad reporta 21 detenciones en primer balance del Plan Escudo en Ruta en el Norte Grande

    La cartera de Seguridad dio a conocer en la Región de Antofagasta su primer balance del Plan Escudo en Ruta, que fue valorado por autoridades policiales de la zona.

    El objetivo de la iniciativa es en robustecer los controles en rutas estratégicas, para combatir el tráfico de personas, robo de vehículos, tráfico de drogas y demás delitos relacionados con el crimen organizado. Para esto contempla controles conjuntos, entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Aduanas.

    Durante este domingo 3 en el Cruce la Negra, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Trinidad Steinert, abordó los resultados del despliegue inicial del plan.

    En las primeras jornadas de Escudo en Ruta, desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Antofagasta, se registraron 21 detenidos. 18 de los aprehendidos corresponden a procedimientos de Carabineros: con siete aprehendidos por infracción a la Ley 20.000, dos por receptación de vehículo, cuatro por orden vigente y cinco por otros delitos. Por parte de la PDI, se registraron tres, principalmente por infracción a la Ley de Drogas.

    Además, se ejecutaron una totalidad de 2.030 controles de identidad, 1.937 controles vehiculares, 792 controles migratorios y 37 fiscalizaciones con scanner de Aduanas.

    Steinert señaló que “esto consiste en realizar distintas acciones de manera estratégica y con análisis de datos. No obedece a una acción aislada en la cual nosotros lleguemos y nos instalemos en un lugar para realizar un control en forma aleatoria, sino que a un análisis de ciertas estrategias realizadas por los distintos actores: Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos (SII), y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)”.

    Seguridad reporta 21 detenciones en primer balance del Plan Escudo en Ruta en el Norte Grande

    La titular de Seguridad añadió también que de esta manera encuentran a personas con orden de detención, que han ingresado de manera irregular a Chile, que se encuentran manejando en estado de ebriedad, prófugos de la justicia o individuos que realizan el delito de contrabando.

    “Acá los actores estamos trabajando de forma coordinada, producto de estos operativos hemos incautado más de dos toneladas de drogas”, detalló la secretaria de Estado.

    Así, el general Cristián Montes, jefe de zona de Carabineros en la región de Antofagasta, destacó ese aspecto colaborativo de Escudo en Ruta y señaló que “Trabajando en equipo pretendemos ser invencibles”.

    El prefecto inspector jefe de la región policial de Antofagasta de la PDI, Freddy Castro, afirmó que han ido sumando fuerza “ya sea recursos humanos o tecnológicos, con las demás entidades, todos los actores del ecosistema de seguridad, y estamos notando estos importantes resultados: hartas incautaciones de drogas, de cigarros y otros delitos, como la trata de personas”.

    Montes también recalcó el rendimiento del plan en el reforzamiento de los servicios en la Ruta 5 Norte y las que convergen de la misma. Asimismo, la delegada presidencial regional de Antofagasta, Katherine López agradeció el apoyo de la cartera de Seguridad en la zona.

    Seguridad reporta 21 detenciones en primer balance del Plan Escudo en Ruta en el Norte Grande

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