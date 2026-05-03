Indagan homicidio frustrado en San Miguel: víctima se encuentra en riesgo vital

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía llegó hasta la calle San Petersburgo en San Miguel por el homicidio frustrado de un hombre extranjero de 31 años.

El fiscal Sebastián Gana informó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 00.30 de este domingo, cuando la víctima se encontró con un tercero a la salida de un condominio.

La víctima recibió un disparo en su cabeza y actualmente está siendo intervenido en un centro médico, ya que actualmente está en riesgo vital.

En el lugar también se encuentra la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) y en conjunto están llevando a cabo el levantamiento de cámaras, empadronamiento de testigos y otras acciones policiales para determinar la dinámica de los hechos y conocer la identidad del o los responsables.

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