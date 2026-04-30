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    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Con foco en la descentralización y la reducción de la brecha de género, la iniciativa invita a estudiantes a inscribir sus proyectos tecnológicos hasta julio.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    En medio de la aridez del Desierto de Atacama, el paisaje ofrece postales impresionantes al mismo tiempo que desafíos críticos de supervivencia. Es precisamente ese entorno el que Samsung Chile y la Fundación País Digital han elegido como punto de partida para Solve for Tomorrow 2026, una iniciativa que busca transformar problemáticas locales -como la escasez hídrica y la sostenibilidad- en proyectos de innovación tecnológica liderados por estudiantes.

    El lanzamiento, realizado en San Pedro de Atacama el pasado 28 de abril, marca un hito descentralizador. Históricamente, la región no registraba postulaciones al programa, una brecha que la compañía busca cerrar mediante una intervención directa en establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

    Innovación desde el territorio

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    La jornada convocó a más de 100 estudiantes de San Pedro de Atacama y Calama, además de 25 docentes, quienes participaron en talleres de pensamiento creativo.

    La premisa es que la tecnología no sea vista como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para resolver crisis reales de su entorno.

    Queremos que las soluciones nazcan desde los propios territorios, incorporando la tecnología como una herramienta para avanzar hacia un desarrollo más sostenible”, dice en un comunicado Catalina Araya, Directora de Educación de Fundación País Digital.

    El recorrido, que incluyó pasos por Toconao y Calama, puso el foco en la necesidad de democratizar el acceso a las competencias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), especialmente en zonas rurales y entre la población femenina.

    El cierre de una brecha de oportunidades

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Para las autoridades locales, la llegada de este tipo de programas permite que el talento local no tenga que migrar para imaginar soluciones de alto impacto.

    Justo Zuleta, alcalde de San Pedro de Atacama, subrayó que la iniciativa permite a los alumnos “desarrollar soluciones desde su propia realidad”.

    Por su parte, Paulina Paz Rodríguez, Gerenta de Ciudadanía Corporativa de Samsung Chile, enfatizó el carácter inclusivo de la convocatoria con foco en regiones y prioridad a liceos públicos y sectores rurales, además de incentivar la participación de niñas en áreas tecnológicas.

    “Creemos que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no siempre. Por eso es clave llegar a territorios como San Pedro de Atacama e incentivar a más jóvenes a involucrarse en la tecnología, para que puedan imaginarse como futuros líderes en estas áreas”, destacó Rodríguez.

    ¿Cómo participar en Solve for Tomorrow 2026 Chile?

    Desde su llegada a Chile en 2014, Solve for Tomorrow ha sumado más de 14.000 participantes. Para esta edición, el proceso contempla el acompañamiento de expertos y el acceso a herramientas digitales para los equipos seleccionados.

    ¿Quiénes pueden participar? Estudiantes de educación pública con ideas para mejorar su comunidad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de julio. Los interesados deben inscribirse en solvefortomorrow.cl.

    Lee también:

    Más sobre:SamsungSTEMSolve for Tomorrow 2026Samsung ChileEducación STEMSan Pedro de AtacamaInnovación escolarFundación País DigitalNiñas en STEMTecnologíaEducaciónSLEP

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