SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    La iniciativa, desarrollada junto a la ONG Innovacien, consta de 50 horas y sirve como puerta de entrada para especializaciones en Inteligencia Artificial y Big Data.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El desarrollo de habilidades digitales dejó de ser un diferencial para convertirse en un requisito acaso básico del mercado laboral. En esa línea, Samsung, en conjunto con la ONG Innovacien, habilitó las inscripciones para un nuevo ciclo de su programa Samsung Innovation Campus, el cual arranca con un curso introductorio de programación totalmente gratuito y sin requisitos técnicos previos.

    A diferencia de los formatos tradicionales, este módulo de nivelación está diseñado bajo una modalidad 100% flexible y asincrónica, permitiendo a los usuarios avanzar a su propio ritmo durante las 50 horas de carga de estudio. El foco está puesto en entregar las bases para entender el código desde cero y dar los primeros pasos en lenguajes como Python.

    Para asistir en el proceso de aprendizaje, la plataforma integra un asistente basado en Inteligencia Artificial exclusivo para los alumnos, además de contemplar sesiones en vivo orientadas específicamente a la resolución de dudas.

    David Leal, Director Ejecutivo de ONG Innovacien, explica que la decisión de mantener este curso abierto hasta el mes de agosto responde a un esfuerzo directo por facilitar la inclusión digital. “Queremos que cualquier persona, sin importar su formación previa, pueda dar su primer paso en Python y entender cómo crear soluciones tecnológicas”, dice en un comunicado.

    Por su parte, Paulina Rodríguez, Gerente de Ciudadanía Corporativa en Samsung Electronics Chile, subraya que la meta de este año es ampliar el alcance del programa, superando las más de 500 inscripciones registradas en la edición anterior, y acercar estas herramientas a quienes buscan proyectarse en el sector.

    El filtro para las especializaciones

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile Tecnología / La Tercera

    Completar y aprobar este nivel introductorio no solo entrega una base técnica, sino que funciona como el requisito obligatorio para postular a una de las 150 vacantes de especialización en Código y Programación.

    Esta segunda etapa, de carácter más intensivo, sí incluye clases sincrónicas y tutorías, y la selección está sujeta a bases que consideran edad y priorización social.

    La asignación de estos cupos se realizará por estricto orden de finalización entre quienes cumplan los requisitos. Para ello, la organización estableció tres fechas de corte para las evaluaciones:

    • 15 de mayo: selección del primer grupo.
    • 29 de mayo: selección del segundo grupo.
    • 13 de junio: selección del último grupo.

    El roadmap del programa proyecta continuar durante el segundo semestre de 2026 con módulos avanzados en Big Data (cuyas postulaciones cierran el 4 de julio) e Inteligencia Artificial (programado para el mes de agosto), dando prioridad a los alumnos que hayan transitado con éxito esta fase inicial.

    Las inscripciones ya se encuentran operativas a través del sitio web oficial: innovationcampus.cl.

    Lee también:

    Más sobre:SamsungInnovacienSamsung Innovation CampusCurso de programación gratisInteligencia ArtificialBig DataTecnologíapostulaciones innovationcampus.clPythonGratisBig data

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Con el municipalismo no se juega”: alcaldes en alerta máxima por eliminación de contribuciones en Plan de Reconstrucción

    Entre el padre autoritario y la ausencia de sus polémicas: lo bueno y lo malo del filme sobre Michael Jackson

    Kast insinúa que existe una “coalición de gobierno” y reabre debate pese a resistencia republicana

    Testigo de agresión a Lincolao declara que manifestación se conversó en reunión del Frente Estudiantil del FA en marzo

    Kast también se aprieta el cinturón: Presidencia afina ajuste del 3% con foco en gastos en personal y actos del Mandatario

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Kast insinúa que existe una “coalición de gobierno” y reabre debate pese a resistencia republicana
    Chile

    Kast insinúa que existe una “coalición de gobierno” y reabre debate pese a resistencia republicana

    Testigo de agresión a Lincolao declara que manifestación se conversó en reunión del Frente Estudiantil del FA en marzo

    Kast también se aprieta el cinturón: Presidencia afina ajuste del 3% con foco en gastos en personal y actos del Mandatario

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión
    Negocios

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión

    Entel anuncia plan de inversiones por casi US$650 millones para 2026 y Juan Hurtado se despide de la firma

    Industria de fondos mutuos supera los US$100.000 millones en patrimonio al cierre del primer trimestre

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento
    Tendencias

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Años de conflictos: la tensa relación con la Corporación que agotó a Mosa y gatilló la salida del Bloque Vial de Colo Colo
    El Deportivo

    Años de conflictos: la tensa relación con la Corporación que agotó a Mosa y gatilló la salida del Bloque Vial de Colo Colo

    Tras una mala racha histórica: Chelsea despide al técnico Liam Rosenior a horas de sus críticas al plantel

    “Se los maneja de otra manera”: jugador de Unión La Calera arremete contra el arbitraje tras polémica con Fernando Zampedri

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile
    Tecnología

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Entre el padre autoritario y la ausencia de sus polémicas: lo bueno y lo malo del filme sobre Michael Jackson
    Cultura y entretención

    Entre el padre autoritario y la ausencia de sus polémicas: lo bueno y lo malo del filme sobre Michael Jackson

    U. de Chile exhibirá histórico libro de Neruda creado durante la Guerra Civil Española

    Madre de Jorge Matute Johns vuelve a criticar la serie de Netflix sobre su hijo: “Es una basura”

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas
    Mundo

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas

    Canciller y ministro de Defensa de Perú renuncian tras controversia por postergación de compra de F-16 a EE.UU.

    Dimiten los ministros de Exteriores y Defensa de Perú por la decisión del presidente de paralizar compra de F16

    Dip de alcachofas con grana padano
    Paula

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running