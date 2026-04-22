El desarrollo de habilidades digitales dejó de ser un diferencial para convertirse en un requisito acaso básico del mercado laboral. En esa línea, Samsung, en conjunto con la ONG Innovacien, habilitó las inscripciones para un nuevo ciclo de su programa Samsung Innovation Campus, el cual arranca con un curso introductorio de programación totalmente gratuito y sin requisitos técnicos previos.

A diferencia de los formatos tradicionales, este módulo de nivelación está diseñado bajo una modalidad 100% flexible y asincrónica, permitiendo a los usuarios avanzar a su propio ritmo durante las 50 horas de carga de estudio. El foco está puesto en entregar las bases para entender el código desde cero y dar los primeros pasos en lenguajes como Python .

Para asistir en el proceso de aprendizaje, la plataforma integra un asistente basado en Inteligencia Artificial exclusivo para los alumnos, además de contemplar sesiones en vivo orientadas específicamente a la resolución de dudas.

David Leal, Director Ejecutivo de ONG Innovacien, explica que la decisión de mantener este curso abierto hasta el mes de agosto responde a un esfuerzo directo por facilitar la inclusión digital. “ Queremos que cualquier persona, sin importar su formación previa, pueda dar su primer paso en Python y entender cómo crear soluciones tecnológicas ”, dice en un comunicado.

Por su parte, Paulina Rodríguez, Gerente de Ciudadanía Corporativa en Samsung Electronics Chile, subraya que la meta de este año es ampliar el alcance del programa, superando las más de 500 inscripciones registradas en la edición anterior, y acercar estas herramientas a quienes buscan proyectarse en el sector.

El filtro para las especializaciones

Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile Tecnología / La Tercera

Completar y aprobar este nivel introductorio no solo entrega una base técnica, sino que funciona como el requisito obligatorio para postular a una de las 150 vacantes de especialización en Código y Programación .

Esta segunda etapa, de carácter más intensivo, sí incluye clases sincrónicas y tutorías, y la selección está sujeta a bases que consideran edad y priorización social.

La asignación de estos cupos se realizará por estricto orden de finalización entre quienes cumplan los requisitos. Para ello, la organización estableció tres fechas de corte para las evaluaciones:

15 de mayo: selección del primer grupo.

29 de mayo: selección del segundo grupo.

13 de junio: selección del último grupo.

El roadmap del programa proyecta continuar durante el segundo semestre de 2026 con módulos avanzados en Big Data (cuyas postulaciones cierran el 4 de julio) e Inteligencia Artificial (programado para el mes de agosto) , dando prioridad a los alumnos que hayan transitado con éxito esta fase inicial.

Las inscripciones ya se encuentran operativas a través del sitio web oficial: innovationcampus.cl.