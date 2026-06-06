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    Fuentes médicas en Gaza reportan ataque de Israel que dejó seis muertos y al menos 15 heridos

    A ocho meses de la entrada en vigor del frágil alto al fuego entre los países, se registran 119 gazatíes fallecidos durante mayo.

    Por 
    Sofía Álvarez

    Seis palestinos fallecieron y 15 quedaron heridos tras un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza.

    Se trata de un ataque aéreo de Israel dirigido al oeste de la ciudad, y que fue reportado por fuentes médicas del hospital Al Shifa.

    De acuerdo con Al Jazeera, el ataque impactó unas carpas donde se celebraba un matrimonio, con proyectiles que alcanzaron las inmediaciones del evento.

    Según el Ministerio de Salud de Gaza, el pasado mayo se convirtió en el mes con mayor cantidad de fallecimientos por operaciones militares israelíes en Gaza durante este 2026, con 119 palestinos muertos.

    Asimismo, la cartera ya registró sobre 900 decesos desde el pasado 11 de octubre de 2025, cuando se estableció el alto al fuego entre los países en la Franja.

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