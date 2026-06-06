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    RD del Congo eleva a 452 los casos confirmados de ébola y alerta rápida propagación

    Las autoridades sanitarias reportaron 71 nuevos contagios en 24 horas, mientras la OMS y los CDC África impulsan un plan regional de respuesta de US$518 millones para contener el brote.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    RD Congo eleva a 452 los casos confirmados de ébola y alerta rápida propagación OLIVIA ACLAND

    La República Democrática del Congo elevó a 452 los casos confirmados de ébola desde que declaró el brote el pasado 15 de mayo, en medio de una rápida expansión de la enfermedad en el este del país.

    De acuerdo con las autoridades congoleñas, en las últimas 24 horas se confirmaron 71 nuevos contagios, lo que incrementó la preocupación por una propagación comunitaria acelerada. El balance oficial también registra 82 fallecidos asociados al brote.

    La mayoría de los nuevos casos se concentra en la provincia de Ituri, donde se notificaron 65 contagios en un solo día. Otros seis fueron reportados en Kivu del Norte, una zona también afectada por violencia e inestabilidad.

    RD Congo eleva a 452 los casos confirmados de ébola y alerta rápida propagación str

    El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante menos común del virus del ébola. La situación preocupa especialmente porque para esta cepa no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados, a diferencia de lo que ocurre con otras variantes del virus.

    Según los reportes sanitarios, los contagios se han detectado en 17 zonas de salud de Ituri, siete de Kivu del Norte y una de Kivu del Sur. Además, se han reportado casos vinculados en la vecina Uganda, lo que ha elevado la alerta regional.

    Plan regional de respuesta

    Ante el avance del brote, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades presentaron un plan de preparación y respuesta por US$518 millones, con una duración inicial de seis meses.

    El objetivo es contener el brote en las zonas donde se encuentra activo, reforzar la vigilancia sanitaria y preparar a los países vecinos para detectar y responder rápidamente ante eventuales contagios.

    El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que la prioridad es detener la transmisión y apoyar a los países que ya han activado medidas de control.

    Desde los CDC África, su director general, Jean Kaseya, calificó el brote como “grave”, aunque llamó a no caer en el temor y aseguró que la experiencia previa demuestra que este tipo de emergencias puede ser contenida si se actúa a tiempo.

    RD Congo eleva a 452 los casos confirmados de ébola y alerta rápida propagación. En la imagen, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    Violencia complica respuesta sanitaria

    El nuevo brote se desarrolla en una región marcada por conflictos armados, desplazamientos de población y debilidad de la infraestructura sanitaria.

    En los últimos días, ataques atribuidos a grupos rebeldes en el este del país han obstaculizado las labores de contención, dificultando el rastreo de contactos, el aislamiento de pacientes y el trabajo de equipos médicos.

    La situación también ha generado medidas preventivas en países vecinos. Uganda cerró temporalmente uno de sus pasos fronterizos con la RDC por temor a la expansión del virus, lo que ha afectado el comercio y el tránsito habitual entre ambos países.

    El actual brote ya es considerado uno de los más importantes registrados en la República Democrática del Congo, país que ha enfrentado múltiples epidemias de ébola desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976.

    RD Congo eleva a 452 los casos confirmados de ébola y alerta rápida propagación. Imagen referencial.
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