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    Al menos 10 personas murieron en nuevos ataques de Israel contra Gaza

    El Hospital Shifa informó que nueve de las víctimas murieron en no menos de cuatro bombardeos durante la madrugada. De acuerdo a testigos, uno de estos dejó un enorme agujero en un departamento de un edificio residencial.

    Por 
    Lya Rosen
    Ataque de Israel a Gaza, Imagen @QudsNen en X.

    Los ataques israelíes en contra de la Franja de Gaza de este jueves mataron al menos a 10 palestinos, según informaron hospitales del enclave, mientras la atención mundial está enfocada en los combates entre Israel y Hezbolá en el Líbano.

    De las víctimas, nueve murieron en no menos de cuatro ataques durante la madrugada en la ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa, que recibió los cuerpos. El centro de salud detalló que entre las víctimas había dos mujeres y dos niños, como consignó la agencia AP.

    Otro ataque aéreo a la misma localidad, este vez unas horas más tarde, dejó al menos un fallecido y un herido, de acuerdo al hospital de campaña de Saraya, gestionado por la Media Luna Roja.

    De acuerdo a testigos, uno de los bombardeos dejó un enorme agujero en un departamento superior de un edificio residencial. La explosión además abrió agujeros en las paredes interiores y esparció las pertenencias de sus habitantes, manchadas de sangre, por la habitación y la calle contigua.

    Ataque de Israel a Gaza. Captura de pantalla.

    Walid Shbeir, el tío de uno de los hombres fallecidos por los ataques, declaró a AP que “dicen que la guerra ha terminado, pero no es cierto”, mientras otros familiares lloraban a las víctimas en el Hospital Shifa.

    “Cada noche hay asesinatos y tenemos mártires. Todas las noches, de día y de noche, la matanza es constante para nosotros”, señaló Shbeir.

    Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que los ataques nocturnos en el norte de Gaza causaron la muerte de cuatro integrantes de Hamas, a quienes se describió como altos mandos de una organización encargada de proteger a los líderes del Movimiento de Resistencia Islámica y proporcionarles información de inteligencia.

    El Ejército israelí además indicó que se tomaron medidas antes de los bombardeos para mitigar el riesgo de daños a la población civil, incluyendo el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea.

    De acuerdo a las autoridades gazatíes, durante el frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos desde octubre de 2025, la ofensiva de Israel ha dejado ya unos 930 palestinos muertos. El acuerdo contempla el desarme de Hamás y la retirada israelí, pero hasta ahora ninguna de esas medidas se ha concretado.

    Más sobre:IsraelGazaAtaquesMuertosHeridosHamasMundo

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