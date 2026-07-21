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    “Queda reflexionar si es momento de dar un paso al costado”: Dibu Martínez pone en duda su continuidad en Argentina

    El guardameta evalúa dar un paso al costado de la Albiceleste luego de la derrota ante España en la final del Mundial.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Queda reflexionar si es momento de dar un paso al costado”: Dibu Martínez pone en duda su continuidad en Argentina. Jia Haocheng

    Argentina está en reflexión. El arquero Emiliano Martínez dejó en duda su continuidad en la selección transandina tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial.

    A través de sus redes sociales, el guardameta publicó un mensaje en el que planteó la posibilidad de cerrar su ciclo con la Albiceleste. “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, escribió de entrada.

    “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, añadió.

    Las declaraciones fueron a través de Instagram y llegaron después de la final donde la Furia Roja se impuso por 1-0 en el alargue con un gol de Ferran Torres a los 106 minutos.

    El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo dificultades para generar ocasiones de gol y no registró remates al arco durante el tiempo reglamentario. España dominó la posesión del balón durante gran parte del encuentro y obligó al propio Martínez a intervenir en varias oportunidades para mantener el empate.

    Argentina además sufrió las lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que Enzo Fernández fue expulsado en los descuentos del segundo tiempo tras recibir su segunda tarjeta amarilla. El arquero por primera vez deja abierta la posibilidad de poner fin a su etapa con la selección argentina.

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