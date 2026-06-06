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    Irán acusa trato discriminatorio de EE.UU. en entrega de visados para el Mundial de fútbol

    La negativa, que Irán calificó como “antideportiva” y “política”, afectaría a directivos y otros integrantes de la delegación.

    Por 
    Felipe Rivera
    Irán acusa trato discriminatorio de EE.UU. en entrega de visados para el Mundial

    Irán denunció que Estados Unidos negó visas a parte de la delegación que acompañará a su selección en el Mundial de fútbol. La Federación Iraní de Fútbol (FFI) acusó a Washington de adoptar una decisión “antideportiva” y “completamente política”.

    Según la agencia iraní Tasnim, los futbolistas ya recibieron sus permisos de ingreso a Estados Unidos. Sin embargo, la negativa afectaría al secretario general de la FFI, Hedayat Mombini; el director ejecutivo de la selección; Mehdi Kharati; el director de comunicación; Mohsen Motamedkia; y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

    La delegación iraní tiene previsto llegar este sábado a Tijuana, México, desde donde los afectados intentarían realizar una nueva solicitud de visa. La Embajada de Irán en Turquía también cuestionó al enviado estadounidense Tom Barrack, quien había asegurado que los jugadores iraníes ya contaban con autorización para entrar a Estados Unidos.

    “Ahora han llevado el trato deliberado y discriminatorio contra la selección nacional de fútbol de Irán a su nivel más alto”, declaró la embajada en X.

    El Team Melli, como se conoce a la selección iraní, instalará su campamento base en Tijuana, México, luego de que la FIFA aprobara el traslado desde Tucson, Arizona, la sede inicialmente prevista, tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán en febrero de este año.

    El Mundial comenzará el 12 de junio e Irán debutará el 16 ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, luego enfrentará a Bélgica el 21 y cerrará la fase de grupos contra Egipto el 27 de junio en Seattle.

    Más sobre:IránMundialEE.UU.VisasFIFAEstados UnidosFederación Iraní de Fútbol

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